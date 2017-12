Oggi Mattarella scioglie le Camere Poi Gentiloni ufficializzerà il voto il 4 marzo

: XVII Legislatura al capolinea: oggi conferenza stampa di Gentiloni poi Mattarella scioglie… - TutteLeNotizie : XVII Legislatura al capolinea: oggi conferenza stampa di Gentiloni poi Mattarella scioglie… - CrisGnesutta : #Mattarella scioglie le Camere oggi #28Dicembre, giorno dei #SantiInnocenti. Sembra quasi un silenzioso omaggio ai… - enzamiceli : RT @leodefranceschi: Sempre da @ilmanifesto di oggi, @LuigiManconi1 torna a sollecitare #Mattarella: "il tempo c'è. Basta volerlo. Sarebbe… - abruzzoweb : OGGI MATTARELLA SCIOGLIE LE CAMERE, NEL PAGELLONE ABRUZZESE PIU' OMBRE CHE LUCI -

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Roma - L'annuncio ufficiale potrebbe arrivarepomeriggio o domani mattina. Ma è l'unico dettaglio ancora incerto in un'agenda già ampiamente determinata per la fine della diciassettesima legislatura.Stamani, nel consueto scenario dell'auletta dei gruppi di Montecitorio, Paolotraccerà davanti alla stampa parlamentare il bilancio del suo anno di governo, il terzo dopo le elezioni del 2013. Un bilancio con molti punti all'attivo, inclusa la buona popolarità raggiunta dal premier. La legislatura, spiegherà, ha esaurito il suo compito con gli ultimi adempimenti, legge di Bilancio in testa. E dunque, con un lievissimo anticipo «tecnico» sulla scadenza naturale, verrà dichiarata chiusa prima della fine dell'anno.Poi la parola passerà al presidente della Repubblica Sergio, che convocherà al Quirinale i presidenti di ...