«?O na? | datti forza in quelle quattro mura» | il messaggio choc degli amici del 15enne

Befana in Piazza navona. Iniziative a carattere sociale - didattico-educative e culturale per bambini : E’ stato pubblicato all’Albo Pretorio di Roma Capitale e nelle pagine del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura, l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a presentare Iniziative a carattere sociale, didattico-educative e culturale per bambini, ragazzi e…Continua a leggere →

natale nei Musei. Mostre - attività didattiche ed eventi in programma dal 23 dicembre al 6 gennaio : I Musei in Comune di Roma si preparano ad accogliere le feste di Natale con una ricca offerta culturale e didattica promossa da Roma Capitale,Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. In programma anche concerti di musica jazz, classica e tradizionale sudamericana realizzati in collaborazione con Casa del Jazz, Roma Tre Orchestra e Ambasciata del ...

Macrodattilia - il ‘dito gigante’ verso una terapia : Due i farmaci in sperimentazione, uno di questi, ARQ092, in Italia Oggi si celebra la prima Giornata Nazionale: le famiglie chiedono il riconoscimento della patologia... L'articolo Macrodattilia, il ‘dito gigante’ verso una terapia su Roma Daily News.

Scuole chiuse per neve/ Allerta maltempo in Toscana e Liguria : attività didattiche sospese : Scuole chiuse per neve: in Toscana e Liguria l'Allerta maltempo ha spinto molti Comuni a disporre apposita ordinanza di chiusura di istituti scolastici ed asili.(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 08:23:00 GMT)

Europcar potenzia la flotta con pneumatici adatti alla stagione invernale : La sicurezza su strada è un requisito essenziale per la stagione invernale che si avvicina. Europcar Italia – branch di Europcar Group, leader dell’autonoleggio in Europa e uno dei principali...

Tempo scuola & didattica - settimana corta : i pro e i contro : In questi ultimi anni molte scuole hanno deciso di adottare la modalità oraria della settimana corta. Si è passati dalla settimana lunga o normale (6 giorni a settimana con 5 ore di lezioni giornaliere) alla settimana corta, costituita da 5 giorni settimanali di 6 ore ciascuno. Sono tante le Istituzioni scolastiche che hanno preferito questa […] L'articolo Tempo scuola & didattica, settimana corta: i pro e i contro proviene da ...

Modica - si inaugura orto didattico : Tutto pronto alla scuola Santa Marta a Modica dove lunedì 27 novembre si inaugurerà l'orto didattico.

Cinema - nasce la categoria 'film non adatti a minori 6 anni' - : I decreti attuativi della legge Cinema approvati oggi dal Consiglio dei ministri prevedono un nuovo sistema di tutela per i minori. Le categorie in base alle quali dovranno essere classificate le ...

Lecce - a scuola spuntano granate e bombe a mano : "Usate per scopo didattico durante la guerra" : Gli ordigni sono stati trovati nello scantinato della scuola Armando Diaz. Gli artificieri hanno appurato che tutti i pezzi erano stati privati della carica...

Riprende l'attività didattica del Civico Museo archeologico e della Città di Savona : Riprendono i laboratori didattici nel Civico Museo archeologico e della Città di Savona per le scuole di ogni ordine e grado. Nonostante il Museo sia gestito a titolo gratuito, dal dicembre 2016, ...

Inaugurato l'Orto della Strega Matteuccia. Tra storia - didattica e sperimentazione : Nella realizzare l'Orto, si è tenuto conto del fatto che l'uso delle erbe in passato fosse spesso prerogativa del mondo femminile. Sia nella raccolta delle erbe dei campi, sia nella cura delle ...

Ad Alba - bimbi a scuola di campagna con le fattorie didattiche e le agritate : Quattro i laboratori in programma, durante i quali impareranno la lavorazione del latte per produrre la mozzarella (alle 11) e il tomino fresco (alle 15.30), scopriranno il mondo delle api e del ...

Pneumatici invernali - i più adatti modelli da scegliere : Obbligo di Pneumatici invernali dal prossimo 15 novembre: quali scegliere, tipologie e caratteristiche e consigli per acquisti online

E' on line il Bando di Concorso per l'assegnazione di KIT didattici e sportivi Volley S3 : La Federazione Italiana Pallavolo ha da sempre rivolto particolare attenzione al mondo scolastico e per promuovere la pratica sportiva indirizzata ad un corretto sviluppo psicomotorio, propone e ...