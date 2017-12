Nuoto | Calendario 2018 | tutte le date e gli eventi da non perdere Il programma completo

Nuoto - Europei vasca corta Copenhagen 2017 : il calendario completo. Programma - orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Dal 13 al 17 dicembre la Royal Arena di Copenhagen sarà teatro di una cinque giorni di gare appassionanti negli Europei in vasca corta di Nuoto . Una rassegna nella quale la maggior parte degli atleti ...

Nuoto - Europei vasca corta Copenhagen 2017 : il calendario completo. Programma - orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Dal 13 al 17 dicembre la Royal Arena di Copenhagen sarà teatro di una cinque giorni di gare appassionanti negli Europei in vasca corta di Nuoto. Una rassegna nella quale la maggior parte degli atleti più forti del Vecchio Continente si confronteranno per conquistare più vittorie possibili. L’Italia si presenterà all’appuntamento con una squadra competitiva per regalare agli appassionati grandi risultati e far sognare i tifosi. Di ...

Nuoto - Europei Glasgow 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Dal 3 all’8 agosto 2018 gli Europei di Nuoto a Glasgow (vasca lunga) andranno in scena. La rassegna britannica sarà l’evento clou dell’anno natatorio nel Vecchio Continente e le attese per quel che potrà accadere iniziano già da ora. L’Italia, come al solito, si presenterà ai nastri di partenza mettendo in mostra i propri campioni. Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti saranno le stelle della squadra ...

PallaNuoto femminile - Eurolega 2017-2018 : al via la prima fase. Ufficiale il calendario delle italiane : Nel prossimo weekend prenderà il via la prima fase dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: ai nastri di partenza 16 squadre, tra le quali tre italiane: Catania, Padova e Messina. I gironi sono quattro e le prime due classificate passeranno alla seconda fase, che si svolgerà tra il 19 ed il 21 gennaio. Di seguito il programma della prima fase di Eurolega (1-3 dicembre), con le gare delle squadre italiane. Gruppo A a Messina Kanthy Mantsysk ...

Nuoto - Campionati italiani assoluti invernali 2017 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Manca sempre meno ai Campionati italiani assoluti invernali open di Nuoto, in Programma a Riccione il 1° e 2 dicembre, trasmessi in diretta da Rai Sport + con dirette delle quattro sessioni dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.30 alle 18.30. Le società iscritte saranno 122 per 489 atleti (246 uomini e 243 donne), 1.179 presenze gara e 83 staffette. assoluti che non vedranno al via i “Gemelli diversi” Gregorio Paltrinieri, impegnato nei ...

Nuoto - Nico Sapio 2017 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 10 al 12 novembre la piscina Sciorba di Genova sarà lo scenario in cui l’ItalNuoto si esibirà nell’ormai tradizionale appuntamento trofeo Nico Sapio in vasca da 25 metri, giunto alla 44esima edizione ed intitolato alla memoria del giornalista Rai che morì insieme con gli atleti azzurri in seguito allo schianto del Convair Lufthansa a Brema nel 1966. Il programma di gare sarà caratterizzato da batterie alle ore 9.00 e finali alle ore 16.30 il ...

PallaNuoto - Champions League 2017-2018 : seconda giornata. Il calendario delle partite. Programma - orari e tv : Mercoledì 8 novembre andrà in scena la seconda giornata di Champions League di Pallanuoto maschile: dopo il successo all’esordio, la Pro Recco, già qualificata alle Final Eight in Programma a Genova dal 7 al 9 giugno in qualità di società organizzatrice, alle 18.30 giocherà in casa dell’Eger; l’AN Brescia, al contrario, dopo la sconfitta della prima gara, ospiterà, alla stessa ora, il Barceloneta. Al momento non è assicurata ...

Calendario European Championships 2018 : tutte le date e il programma. Una mini-Olimpiade con Nuoto - atletica - ciclismo - ginnastica… : Gli European Championships 2018 rappresentano una vera e propria rivoluzione all’interno del panorama sportivo, un’autentica novità per quanto riguarda il Vecchio Continente. Si tratta di una competizione multisportiva, una vera e propria mini Olimpiade che riguarda l’Europa: i campionati continentali di moltissime discipline sono infatti stati accorpati in questo contenitore e si svolgeranno contemporaneamente dal 2 al 12 ...

Calendario A1 PallaNuoto femminile 2017-2018 : tutte le date ed il programma. Regular season e play-off : Sta per scattare il campionato femminile di Pallanuoto, che ha subito una leggera variazione vista la rinuncia dell’ultimo secondo dell’Imperia: andiamo a scoprire il Calendario con tutte le date ed il programma della competizione. Foto: FB Catania