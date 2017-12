Notizie del giorno | Ius Soli e Silvio Berlusconi

"Stanchi di tutte le cattive Notizie del 2017? Ecco quelle buone che vi siete persi" : Stanchi delle cattive notizie del 2017? Non siete gli unici. Jacob Atkins, studente della University of Iowa, non ne poteva più delle news negative riportate dai media: così ha deciso di pubblicare sul suo account Twitter una carrellata di buone notizie dell'anno, che forse ci sono sfuggite o sono passate inosservate. Post dopo post, l'obiettivo del giovane è quello di convincere gli altri utenti che del 2017, in fondo, non ...