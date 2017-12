Nostalgia di Windows 7? Portate il vecchio Menu Start su Windows 10

: Nostalgia di #Windows7? Portate il vecchio Menu #Start su #Windows10 - planetmobileblg : Nostalgia di #Windows7? Portate il vecchio Menu #Start su #Windows10 -

Leggi la notizia su planetmobileitalia

(Di giovedì 28 dicembre 2017)10 è un sistema operativo che ha cambiato il modo di Microsoft di vedere i computer. La sua interfaccia e la sua usabilità lo hanno messo alla pari col diretto concorrente MacOS di Apple, da sempre re per quanto riguarda l’estetica. Ma, se su alcuni aspetti questo OS ha fatto grandi passi avanti, su altri ha creato diversa confusione negli utenti modificando dei componenti grafici amati da tutti. Fra questi non si può non citare il perfettopresente sulle versioni di7 e Vista. Si torna al passato Seppur non ai livelli di8, ildi10 ha creato diverse discussioni esteticamente parlando, soprattutto riguardo alla presenza eterna delle live title. In questo articolo, voglio farvi conoscere un piccolo trucchetto che vi permetterà di cambiare questa finestra dandogli un tocco Vintage, più precisamente facendola tornare a...