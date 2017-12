: RT @simonebolzoni75: Le onde di aria gelida oggi sul Nord America e sull'Europa (qui le temperature alla pressione 850 hPa). Le aree blu so… - Grazp77 : RT @simonebolzoni75: Le onde di aria gelida oggi sul Nord America e sull'Europa (qui le temperature alla pressione 850 hPa). Le aree blu so… - carmelo_lipari : Anche il Nord Africa è un continente? Nord Europa. ..Nord America...Nord Oceania...Nord Asia #leredita - arual812 : RT @carmelo_lipari: Il Nord America non è un COntinente....#leredita - arual812 : RT @mmangialanima: Da quand'è che il nord America è un continente? #leredità - carmelo_lipari : Il Nord America non è un COntinente....#leredita -

Un'ondata diartico ha colpito ilfacendo scendere le temperature a livelli record. In Canada, a Ottawa si è arrivati a -29°, ma il record canadese per ora spetta a Geraldton, nella provincia settentrionale dell', dove la colonnina del mercurio ha toccato i -40°. Anche negli Stati Uniti la situazione è grave, con il Servizio meteorologico nazionale che ha lanciato l'allarme: un terzo degli Usa avrà temperature intorno a -18°. A New York per Capodanno previsti da -12 a -6 gradi.(Di venerdì 29 dicembre 2017)