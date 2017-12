Non lavora a San Silvestro : trasferita all'Eurospin sito a 100 km di distanza : Solitamente le grandi catene di negozi tendono ad assicurare maggiori garanzie ai lavorati e politiche aziendali migliori rispetto al piccolo negozio. Quel che è successo a Susa, in provincia di Torino, ha però fatto rivalutare tale aspettativa: parliamo dell'Eurospin, nota azienda italiana che si occupa della grande distribuzione di prodotti alimentari e di vario genere. A subirne le conseguenze è stata una cassiera del discount, 40enne con due ...

Banche - Gentiloni : “Tutelato i risparmiatori Non abbiamo dati i soldi ai marjuoli. Lasciate lavorare il sistema” : ”Il sistema italiano ha risolto le proprie crisi rilevanti, sta riducendo i propri crediti deteriorati, passati 86 miliardi a 66 miliardi. Venti miliardi in meno”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa di fine anno.”Siamo intervenuti per salvare il risparmio, l’economia di interi territori e per evitare conseguenze di sistema. Altro che regalare soldi ai mariuoli! E lo abbiamo ...

Confindustria - allarme giovani al Sud : il 60 dei ragazzi Non studia - né lavora : Ed una sola politica in grado di favorire, contemporaneamente questi tre elementi chiave: la politica di coesione, comunitaria e nazionale, ovvero la principale politica di investimento dell'Unione ...

Torino - Non vuole lavorare a San Silvestro : trasferita a 100 km di distanza per una settimana : trasferita per una settimana a lavorare a un centinaio di chilometri di distanza per aver detto di no a lavorare la domenica di San Silvestro. E quanto sarebbe accaduto a una cassiera di un discount ...

Sud - Confindustria : più di 1 giovane su 3 Non lavora e non studia : Per il lavoro nel Mezzogiorno "resta ancora tanta strada, anche perché è molto elevata la quota di giovani meridionali che non studiano e non lavorano". A lanciare l'allarme è il "Check-up Mezzogiorno"...

Con le tredicesime arrivano 36 miliardi - ma chi lavora nelle microimprese rischia di Non ricevere nulla : Quest'anno l'importo complessivo per i pagamenti della tredicesima mensilità sarà di circa 36 miliardi, ma la maggior parte finirà in tasse e regali di Natale mentre migliaia di lavoratori italiani dipendenti delle...

Berlusconi - il bersaglio è Di Maio : 'Non ha mai lavorato - si trovi un impiego e poi potrà candidarsi' : ' Il progetto dei grillini - incalza il leader forzista - massacrerebbe di tasse la nostra economia, bloccherebbe le infrastrutture, accentuerebbe l'incubo giustizialista contro la libertà di tutti ...

Ilva - Fim Genova : Emiliano Non prenda in ostaggio i lavoratori : Genova, 21 dic. (askanews) La Regione Puglia 'non può prendere in ostaggio i lavoratori'. Lo ha dichiarato in una nota il segretario genovese della Fim Cisl, Alessandro Vella. 'Domani si legge nella ...

Nespoli : “Non volo più ma Non è finita - sono un lavoratore dello spazio” : Con i suoi 60 anni, che non sente affatto di avere, e con tre missioni all’attivo, Paolo Nespoli sa che per lui sara’ “difficile continuare ad essere un astronauta attivo: non vedo missioni future“, ma “forse ‘chissa’!”. Di sicuro “non e’ finita!“: nel primo collegamento al rientro dalla missione Vita, organizzato da Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e Agenzia Spaziale Europea ...

Gabarrini : 'Con Lorenzo lavorare Non è difficile' : Christian Gabarrini ha parlato con Motorsport.com di Jorge Lorenzo facendo un raffronto con Casey Stoner. "Tutti mi hanno detto che lavorare con Jorge sarebbe stato molto difficile, ma non è vero. Se ...

Amazon - azienda Non si va all’incontro in prefettura con i sindacati. Lavoratori in sciopero : “Una fuga vergognosa” : Amazon non si è presentata all’incontro con i rappresentanti dei Lavoratori del centro logistico di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. “Troppa pressione“, si sono giustificati i dirigenti dell’azienda, che hanno aggiunto: “Siamo sempre disponibili a cooperare con le autorità per fornire informazioni relative alle nostre attività”. Ma per i sindacati l’assenza di Amazon è “una fuga ...

Vittorio Feltri contro Luigi Di Maio : 'Non ha mai lavorato - per questo ora ci spiega come trovare occupazione' : A cinguettare è Vittorio Feltri , il quale sul grillino si esprime così: Di Maio prima di entrare in politica nei 5 stelle non aveva mai lavorato. Ecco perché adesso ci insegna come trovare ...