Nokia 8 si aggiorna ad Android 8 0 Oreo

Il Nokia 8 si aggiorna : Arriva Android 8.0 Oreo : ... consente allo smartphone di accendersi rapidamente Con la modalità Dual Sight (esclusiva Nokia), è possibile pubblicare in Streaming le reazioni sui social media in tempo reale, tramite l'uso delle ...

Inizia il rilascio di Android Oreo stabile per Nokia 8! (aggiornato) : La modalità Dual-Sight", esclusiva degli smartphone Nokia, ti permette di pubblicare in streaming le tue reazioni sui social media in tempo reale, utilizando le fotocamere frontale e posteriore ...

Il team di HMD Global ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento mensile di sicurezza di dicembre per il Nokia 3. Ecco tutti i dettagli

Un aggiornamento dell'applicazione "Camera" migliora la qualità fotografica di Nokia 3, smartphone entry-level della nuova Nokia targata HMD Global

Il team di HMD Global ha dato il via al rilascio di un update per il Nokia 6 con le patch di sicurezza del mese di novembre

HMD Global ha confermato che il prossimo mese il Nokia 3 riceverà l'aggiornamento ad Android 7.1.2 Nougat. E poi toccherà ad Oreo

HMD non si è dimenticata di Nokia 3, state pure tranquilli e, infatti, ha avviato il roll out di un nuovo aggiornamento anche per lui, dopo averlo fatto per i suoi fratelli maggiori Nokia 5, Nokia 8 e Nokia 6.