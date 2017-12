: Nissan - Continua il calo delle vendite in Giappone - dinoadduci : Nissan - Continua il calo delle vendite in Giappone - focus_motori : Nissan - Continua il calo delle vendite in Giappone - TechnoBlitz1 : #Mclaren #720s: battuta su #Corsa continua da #Nissan GT-R #Modificata - TechnoBlitz.it - Vincenzo Amodeo La… - infoitscienza : Android Auto continua a crescere, ora su Nissan e Fiat 500 Mirror (TecnoAndroid) - Nissanitalia : @fabioquarta Ciao Fabio, al momento la versione GPL è disponibile soltanto per il #NissanJUKE. Continua a seguirci… -

Leggi la notizia su quattroruote

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Laha registrato a novembre una crescitaglobali del 6,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La Casa nipponica, al sedicesimo mese consecutivo di miglioramentoperformance commerciali, ha venduto 508.091 unità. Il consuntivo dei primi undici mesi dell'anno mostra invece un aumento del 5,5% e 5.274.810 veicoli consegnati. Dunque andamento positivo per la, ma i dati delmostrano una situazione ben diversaCrolla ancora il. Tra i vari Paesi spicca infatti il risultato del, dove le, dopo ildel 43% di ottobre, hanno subito lo scorso mese undel 27,4% per un totale di 34.682 veicoli (incluse le mini-car) in scia alle conseguenze del blocco della produzione deciso oltre due mesi fa, dopo il richiamo di 1,2 milioni di mezzi per problemi di certificazione. Il crollo nipponico è stato compensato ...