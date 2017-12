New York | accelera Alcoa

Vola a New York EQT : Vigoroso rialzo per EQT , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,10%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che EQT ...

Case di lusso - Milano nella top 10Tra le città più ambite al mondoPrime Miami e New York. La classifica : Immobili di lusso: la top 10 delle città più cercate al mondo nel 2017 per chi desidera acquistare una casa di prestigio: nella top ten entra anche Milano Segui su affaritaliani.it

Artista dipinge un grande pene su un palazzo di New York. E’ polemica. Lei : “Di solito dipingo vagine - sentivo che era ora disegnare un ca***” : Un pene turgido rosa scuro, lungo oltre dodici metri, dipinto sul muro laterale di un edificio di New York. Ha fatto presto il giro del web la foto dell’opera creata dall’Artista svedese Carolina Falkholt apparsa il giorno di Natale 2017 sul muro di un palazzo a cinque piani di Broome Street nel Lower East Side di Manhattan. “Di solito dipingo vagine giganti, fighe e fiche” – ha spiegato al Guardian la 40enne che ha uno pseudonimo mica da ...

New York - famiglia sterminata : coppia lesbica e i due bimbi. “Avevano tutti la gola tagliata” : New York, famiglia sterminata: coppia lesbica e i due bimbi. “Avevano tutti la gola tagliata” La strage è avvenuta a Troy, nello Stato di New York. Il capo della polizia locale: “In 42 anni di servizio, non avevo mai visto un atto di un tale ferocia”.Continua a leggere La strage è avvenuta a Troy, nello […] L'articolo New York, famiglia sterminata: coppia lesbica e i due bimbi. “Avevano tutti la gola tagliata” sembra essere il ...

Crollo degli omicidi a New YorkDa oltre 2000 nel 1990 a 285Calano tutti i reati. Il piano De Blasio : omicidi al minimo storico a New York: sono stati 286 quest'anno, fino a oggi, il dato più basso da quando si tengono statistiche precise. Nel 1990 erano stati 2.245. Lo riferisce il 'New York Times'. Nella metropoli tutti i reati sono in calo: complessivamente omicidi, dolosi e colposi, violenze sessuali, aggressioni, rapine, furti con scasso e furti d'auto sono stati 94.806 secondo dati aggiornati al 24 dicembre Segui su affaritaliani.it

