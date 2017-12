Neve in Sardegna | strade ghiacciate e traffico bloccato

Temporali - vento e Neve sull'Italia. Peggioramento anche in Sardegna : Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le Regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

ALLERTA METEO/ Neve in Trentino - temporali in Sardegna (oggi - 21 dicembre 2017) : METEO, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 21 dicembre 2017. La Neve cadrà in maniera copiosa sul Trentino Alto Adige, temporali localizzati nella parte meridionale della Sardegna.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 02:52:00 GMT)

Allerta Meteo Sardegna : criticità per Neve e gelo fino alle 8 di domani : La Protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un’allerta Meteo per neve, gelo e burrasche valida fino alle 8 di domani mattina. Le gelate sono previste durante le ore più fredde nelle zone interne. Per tutta la notte in Barbagia ha nevicato sopra i 900 metri. Le temperature sono in calo in tutta l’Isola, con 2°C a Cagliari e -4°C in Barbagia. L'articolo allerta Meteo Sardegna: criticità per neve e gelo fino alle 8 di domani ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità per gelate e Neve sopra i 900 metri : La Protezione civile regionale della Sardegna ha diramato una nuova Allerta Meteo: “Nelle prossime ore un minimo chiuso anche al suolo attraversera’ la Sardegna meridionale determinando l’avvezione di aria fredda sull’isola. Da oggi e fino alle 8 di lunedi’ 4 dicembre si prevedono gelate durante le ore piu’ fredde nelle zone interne. Inoltre da oggi e per le successive 6-8 ore si prevedono nevicate sopra i 900 ...

Allerta meteo Sardegna : Neve - pioggia e gelo in arrivo : neve, pioggia, vento e gelo. E’ allarme in Sardegna per le condizioni meteoavverse previste per le prossime 36 ore a partire dalle 21 di oggi. “Un esteso sistema depressionario – spiega il bollettino dell’Arpas – è posizionato sull’Europa centro- Settentrionale. Un campo di alta pressione si estende su tutto l’oceano Atlantico settentrionale. L’azione combinata di tali strutture bariche sta ...

Allerta meteo Sardegna : maltempo in arrivo - Neve a bassa quota : maltempo in arrivo anche in Sardegna: si prevedono nei prossimi giorni vento, pioggia e neve a bassa quota. Lo conferma l’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. L’alta pressione sara’ spazzata via gia’ da domani da un’ondata di aria fredda di origine artica che portera’ a un ulteriore abbassamento delle temperature, piogge sparse da ovest verso est e vento di maestrale. Solo un primo ...

Maltempo Sardegna : si allenta la morsa della Neve e del freddo : Si allenta la morsa del Maltempo e del freddo in Sardegna: si prevede infatti un progressivo miglioramento a partire da domani. Al momento i mari sono agitati, e domani saranno molto mossi. Nel Nuorese la pioggia caduta nella notte ha sciolto la neve anche nei paesi montani come Fonni e Desulo. La situazione in miglioramento determina un lento ma progressivo ritorno alla normalità: tornano percorribili le strade che, dopo la nevicata di ieri, ...

Maltempo Sardegna : arriva la Neve e scoppia la polemica tra sindaci nel Nuorese : Con la prima neve in Sardegna scoppiano anche le prime polemiche nel Nuorese: il sindaco di Desulo, Gigi Littarru, accusa la Provincia di non avere liberato la SP7 Fonni-Desulo quando i pendolari partivano per raggiungere le sedi di studio e di lavoro. “Fatemi capire una cosa, ma la Provinciale 7 la deve liberare il Comune di Desulo?“, ha scritto su Facebook il primo cittadino: “A proposito di Piano della Protezione civile: ma ...

ALLERTA Neve/ Centro-Nord imbiancato : fiocchi anche in Sardegna - pioggia al Sud (oggi - 14 novembre 2017) : ALLERTA NEVE: la dorsale centrale continua ad essere imbiancata. fiocchi anche sui rilievi della Sardegna: anche il Sud è alle prese con il maltempo(Pubblicato il Tue, 14 Nov 2017 10:00:00 GMT)

Maltempo Sardegna : Neve in Barbagia - crollo delle temperature e vento forte : Come annunciato, in Sardegna si rileva oggi un crollo delle temperature, venti forti dalla Gallura al Campidano e al Cagliaritano con mareggiate sulle coste e neve in Barbagia. La Regione ha attivato il Sistema regionale per le emergenze invernali coinvolgendo l’Azienda Forestas, Corpo forestale regionale e le Associazioni di volontariato. Due nuovi mezzi Magirus con lama spazzaneve sono stati assegnati a Forestas e dislocati a Fonni (Nu) ...

Maltempo - prima Neve in Sardegna : Bruncuspina imbiancato : Arriva la prima neve della stagione a Fonni (Nuoro) che stamattina si e’ svegliata con le vette del Bruncuspina imbiancate. I primi fiocchi di neve sono caduti anche in paese ma si sono sciolti quasi subito. Le temperature non sono ancora di quelle che favoriscono le gelate: la colonnina di mercurio a Fonni intorno alle 13 segnava 4 gradi ma e’ destinata a scendere di qualche punto in serata. “L’inverno e’ iniziato ...