Ne Le Tre Rose di Eva 4 Fabio chiederà ad Aurora di sposarlo? Anticipazioni 28 dicembre

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Le Tredi Eva 4 torna in onda oggi, 28, su Canale 5 con la penultima puntata in cui ritroveremo Alessandro pronto a cadere nella rete della misteriosa donna in bianco. Chi ha seguito la fiction sa bene che la donna ha un conto in sospeso con il bel Monforte e proprio in nome di questo passato travagliato, ha deciso di fargli terra bruciata attorno per farlo cadere nella sua trappola.Proprio in questa penultima puntata de Le Tredi Eva 4, Alessandro tenterà il tutto per tutto per far arrestare Vittorio (Riccardo Polizzy Carbonelli) dai Carabinieri ma senza riuscirci. Il suo piano fallisce grazie ad una delle sue alleate, Lucrezia (Laura Torrisi), pronta a nascondere la prova regina delle sue colpe.Alessandro non si da per vinto e cerca di incontrare il socio occulto di Vittorio, Cristina Rontal (Anna Favella), fingendosi un loro alleato ma non sa che proprio ...