Natale da record su Amazon | gli articoli più venduti per le feste

Neve record in Pennsylvania : solo a Natale ne cade quasi un metro - : Precipitazioni storiche negli Stati Uniti, in particolare a Erie, dove in pochi giorni si sono accumulati circa 150 cm di Neve . Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza. In un video in ...

Per All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey un Natale 2017 da record mondiale su Spotify : All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey è uno di quei brani periodicamente scongelati dalle radio e tirati fuori dai cilindri negli eventi natalizi durante le festività ogni anno. Un ritorno in auge ciclico che dura ormai da 23 anni, con un successo sempre crescente nonostante il brano sia stato pubblicato ormai 23 anni fa. La hit del 1994, tratta dall'album Merry Christmas, è diventata rapidamente un classico natalizio senza tempo, ...