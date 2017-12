Natale con i tuoi | le lacrime delle badanti ucraine in partenza verso casa | “Mio figlio?

Il brano delle feste di Natale? Da 23 anni nessuno riesce a creare il nuovo "classicone" : Vecchie ma pur sempre valide. Anzi, meglio delle nuove. Sono le canzoni di Natale, che anche quest'anno sono tornate per creare atmosfera assieme all'albero e alle lucine colorate, familiari ma in ...

Il brano delle feste di Natale? Da 23 anni nessuno riesce a creare il nuovo «classicone» : Vecchie ma pur sempre valide. Anzi, meglio delle nuove. Sono le canzoni di Natale, che anche quest'anno sono tornate per creare atmosfera assieme all'albero e alle lucine colorate, familiari ma in fondo fresche come il primo giorno in cui le abbiamo sentite, anni fa.Al netto dei «veri» classici, «tille Nacht e Jingle Bells, composti nel XIX secolo, e soprattutto White Christmas, anno di nascita 1942 che ...

Al Cilea 'Natale in casa Cupiello' con il Teatro Libero Reggino compagnia amatoriale di attori non professionisti - Calabria Reportage : ... Reggio Calabria • Sport Basket, Promozione: Lunedi 18 al via la stagione della Stingers ASD 18 dicembre 2017 Cultura • curiosità • Province • Reggio Calabria • Spettacoli ...

Comunità Incontro Onlus. Visita del cardinale Bassetti e auguri di Natale del presidente Silvio Berlusconi : Come diceva don Pierino andate e portate calore nel mondo". Visibilmente emozionato anche lo psicologo Fulvio Bernini: "Escono quattro parti di me. Quello che abbiamo condiviso in questi anni è stato ...

Natale con cristiani Egitto - tra paura e dialogo IL REPORTAGE : Traducono manoscritti antichi ma non disegnano smartphone, web e tv perché, come dice Abuna Sarabamun, "dobbiamo restare in contatto con il mondo, sapere che cosa accade, anche per pregare per la ...

Natale di Platino per Amore che torni dei Negramaro - nuove certificazioni aspettando il secondo singolo : Amore che torni dei Negramaro ha conquistato il Disco di Platino subito dopo le feste di Natale: l'ultimo album in studio della band ha debuttato al numero 1 della classifica FIMI-Gfk degli album più venduti in Italia e al primo posto anche nella classifica dei vinili poco meno di un mese fa e può vantare già 50mila copie vendute. Risultati raggiunti, va sottolineato, senza eccessi e con scelte accorte e mirate in termini di ...

PAPA FRANCESCO/ “Non c’è Natale senza Gesù : il dono di Dio è una amicizia continua nella storia” : PAPA FRANCESCO, l'Udienza Generale del 27 dicembre 2017: "senza Gesù non c'è Natale, viene eliminato in nome di un falso rispetto per chi non è cristiano"(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 17:25:00 GMT)

Natale alla Comunità Incontro Molino Silla di Amelia : "Eravamo molto amici con don Pierino " ha detto " con lui parlavamo soprattutto di politica. Anche se avevamo due idee diversi lui era sempre pronto ad ascoltarmi e confrontarsi". A concludere i ...

Dieta detox post Natale : “No ai digiuni - ecco i consigli per dimagrire” : “Per rimediare alle abbuffate natalizie, e in vista di quelle previste per Capodanno e l’Epifania, bisogna puntare su un’alimentazione detox”. Lo ha raccomandato all’AGI la dietista nutrizionista Carmen Campana, secondo la quale è vietato digiunare o seguire diete “fai da te”. “Saltare i pasti – ha spiegato – è sbagliatissimo così come non è assolutamente necessaria la classica Dieta ...

'Il primo Natale con Meghan è stato fantastico. Suppongo che per lei siamo la famiglia che non ha mai avuto' : Nonostante la scarsa dimestichezza con questo mondo, Meghan ancora una volta si è dimostrata all'altezza, come ha precisato il principe dichiarando: "Non ho fatto un lavoro incredibile. Sta entrando ...

"Il primo Natale con Meghan è stato fantastico. Suppongo che per lei siamo la famiglia che non ha mai avuto" : "Abbiamo trascorso un Natale fantastico e per Meghan è stata l'occasione per passare del tempo con la famiglia che non ha mai avuto". Il principe Harry ha descritto con queste parole, ai microfoni di Radio 4, il week end trascorso con la neo-fidanzata in occasione delle festività natalizie a Sandringham, nel Norfolk.Durante l'intervista alla presentatrice Sarah Montague, che ha gli chiesto se l'attrice si fosse trovata a suo agio ...

“Natale sicuro” - controlli dei carabinieri a Trionfale : Nell’ambito del piano di controllo straordinario “Natale sicuro” del Comando Provinciale dei carabinieri di Roma, i carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno intensificato i servizi nel territorio di competenza, al fine di contrastare reati in genere. Ad esito delle attività, nelle ultime 48 ore, i militari hanno arrestato un uomo per tentata rapina, denunciato altre otto […] L'articolo “Natale sicuro”, controlli dei ...

De Luca ai 5 stelle : “Incapaci di innaffiare un albero di Natale”. E mostra il dito medio alla consigliera Ciarambino : ” Ecco tutta la classe del Pd in un video”. Così, con questo commento, il Movimento 5 stelle pubblica su Facebook un filmato, tratto dalla seduta del consiglio regionale del 22 dicembre, in cui il governatore della Campania Vincenzo De Luca sembra fare un gesto offensivo nei confronti di Valeria Ciarambino, consigliere dei 5 stelle, mostrandole il dito medio in aula. È successo durante l’intervento di risposta alla Ciarabino, ...

Un complicato viaggio di Natale / Le curiosità sul film con Meghan Ory in onda su Rai2 (oggi - 27 dicembre) : Un complicato viaggio di Natale, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 27 dicembre 2017. Nel cast: Meghan Ory, Andrew W. Walker, Ben Wilkinson, alla regia Cristofer Tabor.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 12:41:00 GMT)