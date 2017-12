Natale | +3-5 chili | frutta | cannella e tisane povere detox per smaltirli

: Natale torna che ho perso due chili. - CorreMimi : Natale torna che ho perso due chili. - VMsceneggiatori : RT @LaLulloG: Tornando a casa.. mi aspetta : neurologia da preparare, chili da prendere e lacrime da versare?? #natale in #puglia ?????? - bigpulce : RT @ederwaiss73: Che poi alla fine, non sono i chili di natale a preoccupare ma i chili che già c'erano!!???????? - GuyTotti : RT @ederwaiss73: Che poi alla fine, non sono i chili di natale a preoccupare ma i chili che già c'erano!!???????? - ologrammi : RT @lilylovesword: Damiano che:<< ad #XF11 sono dimagrito 6 chili, Vic 4>> BEH IO DIREI DOPO QUESTO NATALE CE ISCRIVIAMO TUTTE AD XFACTOR… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Il ‘tour de force’ culinario natalizio ha già lasciato il segno sulla bilancia, soprattutto in chi ha superato i trent’anni. Chi ha davvero esagerato può infatti avere accumulato fino 3, che possono diventare 5 se si arriva agli eccessi di fine anno senza badare alle calorie, complici dolci e alimenti che dopo le feste spesso gli italiani continuano ad avere in casa. “Sistemi semplici, sani e veloci per rimettersi in forma ci sono“, assicura all’AdnKronos Salute Ciro Vestita, nutrizionista e fitoterapeuta dell’università di Pisa, che invita a evitare costosi alimenti ‘dietetici’ proposti in farmacia o nei supermercati e a puntare su cibi naturali e ‘facili’:, verdura,, latte e. Imprescindibile, poi, l’attività fisica. “Un grande aiuto – spiega Vestita – è ...