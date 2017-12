Napoli su Verdi | il Bologna cerca un erede sul mercato

Napoli - Verdi opzione concreta per giugno : offerta altissima al Bologna : Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, il Napoli starebbe seguendo con vivo interesse Simone Verdi. Il 25enne fantasista, che Maurizio Sarri conosce molto bene per averlo allenato all’Empoli in passato, si sta confermando come uno dei migliori calciatori italiani e sta contribuendo al buon campionato del Bologna, alla luce dei 6 […] L'articolo Napoli, Verdi opzione concreta ...

Napoli - assalto a Verdi : proposta ufficiale per la nuova stagione : Secondo il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis sta lavorando in modo importante per portare Simone Verdi al Napoli : 'Ha telefonato a Fenucci e al management di Verdi, s'è fatto sentire per dimostrare che tutto ciò che ...

CALCIOMERCATO Napoli/ News - affare Verdi rimandato a giugno (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al mondo azzurro: Aurelio De Laurentiis pare pronto a tirare fuori quindici milioni di euro per prendere Matteo Darmian dal Manchester United.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 17:32:00 GMT)

Bologna - l’agente di Verdi gela Roma e Napoli : “A gennaio resta qui” : Bologna, l’agente di Verdi gela Roma e Napoli: “A gennaio resta qui” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Bologna, DICHIARAZIONI AGENTE Verdi- Il Bologna sta giocando ottime gare e ha già raccolto 24 punti in campionato. Tra gli emiliani, il giocatore di maggior valore è sicuramente Simone Verdi. Il classe ’92 sta mettendo a referto ...

Bologna - Ambrosini su Verdi : "Napoli? Lo prenderei subito!" : La variabile che può calciare con entrambi i piedi non dà punti di riferimenti agli avversari e lo rende appetibile per le grandi squadre - le parole di Ambrosini a 'Sky Sport' - Io mi esprimo ...

Il Bologna apre alla cessione di Verdi - Napoli interessatissimo : Roberto Donadoni, nella conferenza stampa di presentazione del match che il suo Bologna giocherà domani in casa del Chievo, ha parlato anche di Simone Verdi e della sua attuale situazione che lo vede come tra i calciatori della Serie A più ‘chiacchierati’ in vista del calciomercato invernale che si aprirà a gennaio. Il talento originario […] L'articolo Il Bologna apre alla cessione di Verdi, Napoli interessatissimo proviene da ...

Calciomercato Napoli/ News - Ceccarini : non escludo Verdi in azzurro a gennaio (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: Niccolò Ceccarini sottolinea come Simone Verdi possa lasciare il Bologna proprio nella sessione di riparazione a gennaio.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 03:21:00 GMT)

Napoli-Inter : duello per Verdi : Il Napoli e l'Inter si stanno dando battaglia per Simone Verdi . Secondo il Corriere dello Sport c'è il rischio asta che allontanerebbe però entrambe le squadre che non vogliono arrivare nemmeno ai 25 milioni di euro chiesti dal Bologna.

Verdi - il presidente rossoblu Saputo : “Non c’è solo il Napoli su di lui” : Simone Verdi è uno dei nomi caldi del calciomercato Napoli. L’attaccante del Bologna, finito nel mirino del club azzurro, potrebbe tornare alla corte di Sarri dopo l’esperienza avuta con l’allenatore toscano all’Empoli. Intervistato ai microfoni di ‘Sky Sport’, il presidente rossoblu Joey Saputo ha fatto il punto della situazione: “Verdi? Non c’è solo il Napoli […] L'articolo Verdi, il ...

Calciomercato Napoli/ News - Verdi : offerti 30 milioni di euro (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: il giovane Ounas è stato schierato titolare nella gara di Coppa Italia contro l'Udinese di ieri, si è meritato la conferma?(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 09:50:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - Pres. Bologna : non solo gli azzurri su Verdi (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: il Presidente del Bologna Joey Saputo ha parlato del futuro di Simone Verdi su cui ci sono diversi club importanti. (Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 03:13:00 GMT)

Mercato Napoli - ipotesi Verdi in attacco. Bigon - ds Bologna : 'Non vogliamo cederlo' : Un sorriso per la prima posizione in classifica ritrovata e un occhio sul Mercato, per impreziosire una rosa che, finora, ha regalato gioie e soddisfazioni. Il Napoli continua a cullare il sogno ...