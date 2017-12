Napoli | si complica Darmian | spunta un nuovo nome per la fascia

: Napoli, si complica Darmian: l'alternativa è Fares - interclubpavia : Napoli, si complica Darmian: l'alternativa è Fares - giornalistispo1 : RT topcalcionews "New: Napoli, si complica Darmian: l'alternativa è Fares - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : - sscalcionapoli1 : Napoli, si complica Younes: ecco perché -

Leggi la notizia su serieanews

(Di giovedì 28 dicembre 2017), siunper laSerie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... CALCIOMERCATO, OBIETTIVO TERZINO- Il, in virtù dell’infortunio di Ghoulam, ha solo tre terzini in rosa. Per questo motivo, il direttore sportivo Giuntoli sta sondando il terreno per regalare a Sarri unrinforzo per la. Stando agli ultimi rumors, gli azzurri stanno trattando per: non èto coprire l’ingaggio del calciatore ma …, siunper laSerie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro...