Nadal | forfait anche a Brisbane | a rischio Australian Open - Tennis

Tennis : Rafael Nadal costretto a dare forfait al torneo di esibizione di Abu Dhabi per problemi al ginocchio : Rafael Nadal non prenderà parte alla decima edizione del Mubadala World Tennis Championship, torneo di esibizione al via dal 28 dicembre ad Abu Dhabi, che avrebbe aperto ufficiosamente la stagione del numero 1 del mondo. Il tendine del ginocchio non è ancora al 100% ed Il torneo perde così un’altra importante presenza, la più prestigiosa, dopo i forfait dell’ultim’ora dello svizzero Stan Wawrinka e del canadese Milos Raonic, ...

Finals - Nadal rischia il forfait : 'Non so come starò' : Ovvero la vittoria, in uno dei pochissimi tornei che il numero uno al mondo non è mai riuscito a vincere. Tags: Finals Tutte le notizie di Tennis

Forfait di Nadal a Parigi : problemi al ginocchio : Parigi - Forfait di Rafa Nadal nei quarti di finale al 'BNP Paribas Masters Paris', ultimo Masters 1000 dell'anno, in corso sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy, che chiude di fatto ...