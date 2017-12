MotoGp – Valentino Rossi pensa in grande | regalo sotto l’albero per il Dottore

Quanti soldi guadagnano i piloti di MotoGp? Tutti gli stipendi e gli ingaggi : cifre faraoniche. Lorenzo il più ricco - Valentino Rossi terzo : I piloti della MotoGP sono tra gli sportivi più ricchi in circolazione, i loro ingaggi sono spesso invidiati anche da alcuni calciatori ma gli stipendi non sono minimamente paragonabili ai migliori piloti della Formula Uno. La stagione 2018 è ormai alle porte e il Mondiale si infiammerà già a partire da marzo, ormai Tutti i top rider sono già accasati e hanno firmato i rispettivi contratti, conoscendo dunque quello che percepiranno dalle ...

Mercato piloti MotoGp – Pernat scatenato : “Valentino Rossi - Marquez - Pedrosa - vi svelo tutto” : Grande attesa per i piloti di MotoGp, si pensa già alla pRossima stagione. Ma a tenere banco è anche il Mercato piloti, nessun ribaltone nel pRossimo campionato, discorso diverso tra due stagioni. Intervistato dai microfoni di GpOne.com, il manager ligure Carlo Pernat ha parlato proprio di possibili trasferimenti e conferme già firmate dei piloti: “Sarà un Mercato scoppiettante con tutti i contratti in scadenza e sarà caccia grossa. La scheggia ...

MotoGp – Jorge Lorenzo ‘attacca’ i tifosi di Valentino Rossi : il maiorchino non le manda a dire : Stagione difficile per Jorge Lorenzo, il Ducatista adesso si prepara per il pRossimo campionato. Intervistato da Speedweek.com il maiorchino ha parlato proprio del rapporto con i tifosi e di coloro che non lo apprezzato per i suoi ‘problemi’ con Valentino Rossi: “Le persone che per qualche ragione non amano me o preferiscono altri piloti hanno spesso paura delle mie capacità. Quando sono forte, questo li preoccupa. Ecco perché usano ogni piccola ...

MotoGp - Valentino Rossi : “Quanto fatto da Dovizioso un esempio per i più giovani” : La straordinaria prestazione di Andrea Dovizioso nel Mondiale 2017 di MotoGP, in lizza per il titolo della classe regina con Marc Marquez fino all’ultima gara di Valencia, ha portato anche Valentino Rossi, tra i rivali del forlivese in pista, a riconoscerne i meriti ed a tracciarne un profilo ideale come modello per le nuove generazioni. “La storia di Dovizioso è un qualcosa di positivo visti i periodi complicati che ha dovuto ...

MotoGp - Valentino Rossi : “Correrò nel 2018. Poi valuto se andare avanti 1 o 2 anni”. Il Dottore non molla : Valentino Rossi oggi ha partecipato allo Zozzoni Day, la consueta iniziativa organizzata da Radio Deejay durante la qualche vengono messi all’asta i cimeli di grandi sportivi per scopi benefici. Il Dottore, che ha messo a disposizione una sua maglia autografata, non molla la presa e vuole continuare a inseguire il decimo Mondiale come ha fatto capire in alcune dichiarazioni rilasciate durante lo spazio avuto a disposizione: ...

MotoGp – Le indicazioni di Petrucci : il futuro - Valentino Rossi e Marc Marquez : La stagione di MotoGp è andata in archivio, un protagonista è stato Danilo Petrucci, interessanti indicazioni: “è stato un anno straordinario, con i podi e le tante prime file, anche se mi è mancato il risultato pesante come la vittoria e la pole – ha ammesso Petrucci in un’intervista a ‘Marca’ -. L’obiettivo del team ovviamente non era vincere, ma restare costantemente fra i migliori 5-6 in ogni gara. ...

MotoGp – Le indicazioni sul prossimo campionato : quote clamorose per Valentino Rossi e Dovizioso : Il campionato di MotoGp è da poco andato in archivio ma già si pensa alla pRossima stagione. I bookmakers però non riescono a dar fiducia a Valentino Rossi, e sembra nemmeno a Dovizioso, nonostante il campionato terminato da qualche mese. Betfair infatti punta tutto su Marc Marquez, quotato a 2. Gli altri spagnoli, Vinales e Lorenzo invece sono dati rispettivamente a 5,5 e 6. Quotato a 7 invece Andrea Dovizioso, seguito da Valentino Rossi ad ...

MotoGp - la nuova Yamaha si baserà sulla versione del 2016. Una vittoria morale per Valentino Rossi? : Valentino Rossi ha i suoi pregi ed i suoi difetti, ma su una cosa è assolutamente inattaccabile: quando deve dire qualcosa non usa certo giri di parole. Durante l’intervista di qualche giorno fa rilasciata a Radio Deejay, infatti, il pilota di Tavullia ha spiegato in maniera chiara cosa non è andato bene con la sua Yamaha in questo campionato MotoGP 2017 che si è concluso da poco più di un mese. “I test di Sepang sono andati ...

MotoGp – Dovizioso allo scoperto (con frecciata) : “vi svelo il rapporto con Valentino Rossi” : Il campionato di MotoGp è andato in archivio, grande protagonista è stato Andrea Dovizioso che ha lottato fino all’ultima gara per il titolo. Il pilota della Ducati si racconta, parole anche su Valentino Rossi: “Sono davvero contento della mia squadra – ha raccontato Desmodovi ai microfoni di Rai Radio 1 – Vedo che tutti i membri del team sono stati molto felici quest’anno. Abbiamo ottenuto buoni risultati nei test di novembre e ora ...

MotoGp - Elias tra complimenti e desideri : 'vi svelo il mio desiderio più grande! Valentino? Ha due coglioni grossi così - Marquez ha imparato ... : A tutto Toni Elias: dalla vittoria nel campionato americano di Superbike ai complimenti per Valentino Rossi La stagione 2017 di MotoGp ha regalato emozioni uniche a tutti gli appassionati. Marc ...

MotoGp - Livio Suppo sul mercato piloti : le novità su Marquez - Valentino Rossi - Lorenzo e Dovizioso : Il campionato di MotoGp è finito da poco ma già si pensa alla pRossima stagione. A tenere banco è anche il mercato piloti, dopo aver annunciato l’addio Livio Suppo ha dato importanti indicazioni nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “La mia nuova vita è diversa. O meglio, non mi sono ancora abituato al cambiamento. Dopo tanti anni non è facile evitare di fare cose una volta normali, però questo progetto totalmente diverso ...

MotoGp - Maverick Vinales : “Il 2017 è stato difficile e mi ha portato fino dallo psicologo. Devo migliorare e imparare dagli errori - e anche da Valentino..” : “Ciò che non ti uccide ti rende più forte”. Questo è il riassunto della stagione secondo Maverick Vinales. Il pilota della Yamaha, infatti, si è aperto in una lunga intervista a cuore aperto per il quotidiano spagnolo Marca, nella quale ha fatto il bilancio della sua annata che è stata l’elogio del “ciò che poteva essere e non è stato”. Andiamo a conoscere i passaggi più importanti. Il passaggio da Suzuki a Yamaha è ...