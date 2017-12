MotoGP | Mondiale 2018 | tutti i piloti e le moto al via L’elenco completo tra conferme e

Motomondiale - Calendario Mondiale 2018 : tutte le date ed il programma. 19 GP per le classi MotoGP - Moto2 e Moto3 : Il Calendario del MotoMondiale 2018 è già stato svelato e si conoscono tutti gli appuntamenti della prossima stagione che inizierà tra pochi mesi. Si preannuncia un’annata davvero intensa e appassionante con MotoGP, Moto2 e Moto3 pronte a regalare spettacolo durante i 19 Gran Premi che ci terranno compagnia da marzo a novembre. Si inizierà come da tradizione in Qatar e si concluderà a Valencia con le novità della Thailandia. Il programma è ...

MotoGP - Mondiale 2018 : la Ducati seguirà strategie di sviluppo differenti con Lorenzo e Dovizioso : Non manca molto ai primi test del 2018 che sanciscono l’avvicinamento e quindi l’inizio del MotoMondiale del prossimo anno. Molto si sta discutendo sulle varie evoluzioni tecniche introdotte dalle scuderie e sulle novità della stagione che verrà. Una notizia interessante arriva da casa Ducati. Stanco al quotidiano spagnolo Marca, nel team di Borgo Panigale verranno adottate strategie diverse per i due piloti, Jorge Lorenzo e Andrea ...

MotoGP : Jorge Lorenzo - 'Il prossimo anno lotterò per provare a vincere il Mondiale' : Nello sport non ci sono mai garanzie di questo tipo, anche se spero che il processo di adattamento che abbiamo avuto quest'anno mi servirà a migliorare nel 2018. E' stato un primo anno di adattamento ...

MotoGP - Marquez non si fida : 'Il Mondiale 2018? Attenzione a Ducati e Yamaha' : A un mese dalla conquista del suo sesto titolo Mondiale, il quarto in MotoGP, Marc Marquez non molla la presa. La prossima stagione è ancora piuttosto lontana, ma il fenomeno della Honda ha già le ...

MotoGP - Mondiale 2018 : la Ducati è già indietro nello sviluppo della nuova moto rispetto a Honda e Yamaha? : Il Mondiale 2017 di motoGP è ormai andato in archivio e l’annata straordinaria di Andrea Dovizioso sulla Ducati è qualcosa da raccontare ai posteri. La battaglia intrapresa con Marc Marquez ha regalato emozioni agli appassionati, facendo conoscere meglio un pilota più volte sottovalutato. Ora però quei trionfi fanno parte già del passato ed il team di Borgo Panigale deve proiettarsi all’annata che verrà cercando di minimizzare i ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Sono spaventato all’idea di smettere. Non saprei cos’altro fare. Punto a vincere il Mondiale” : “Ho paura di smettere, mi spaventa. Sarà difficile trovare qualcos’altro. La mia vita ruota attorno alla MotoGP. L’Academy va bene, ma non è la stessa cosa. Sarebbe interessante avere una squadra in MotoGP, ma quello del team-manager è un mondo completamente diverso per me, e ci sarebbe anche bisogno di un costruttore”. Queste le parole di Valentino Rossi alla rivista tedesca specializzata Speedweek. Un Valentino che nel 2018 ...

MotoGP - Mondiale 2018 : sarà l’anno del riscatto per Jorge Lorenzo? Andrea Dovizioso lo ha fortemente ridimensionato : Era il 18 aprile 2016. Jorge Lorenzo, ancora in Yamaha, ufficializzava il suo (non certo a buon mercato) trasferimento in Ducati. Una notizia che scosse il MotoMondiale e che segnava un vero e proprio punto di svolta. Il campione del mondo in carica, infatti, salutava la casa di Iwata dopo ben nove anni in MotoGP e sceglieva di intraprendere la grande sfida con la scuderia di Borgo Panigale. Saltiamo ora al 15 novembre 2016. Esattamente dodici ...

Motomondiale 2018 : quanti italiani correranno in Moto3 - Moto2 e MotoGP. Tutte le conferme e le novità : Il Motomondiale guarda già alla stagione 2018. L’Italia è tornata a conquistare un titolo Mondiale dopo otto anni, grazie alla vittoria di Franco Morbidelli in Moto2. In MotoGP, invece, non è riuscito il colpaccio ad Andrea Dovizioso, che ha contesto il titolo a Marc Marquez fino all’ultimo Gran Premio, mentre in Moto3 Romano Fenati si è classificato secondo ma distante dal campione Joan Mir. Anche nella prossima stagione i piloti ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Valentino Rossi avrà 39 anni - ma la classe è intatta. Può ancora sognare l’iride? : Il Mondiale 2017 di MotoGP è andato in archivio e tracciare un bilancio viene spontaneo. E’ il momento di fare il punto della situazione per quanto riguarda il “Dottore” Valentino Rossi. Che campionato è stato per il 9 volte campione del mondo? La quinta posizione ed i 90 punti di distanza da Marc Marquez nella classifica finale dice chiaramente che qualcosa non è andata per il verso giusto. Una Yamaha che si è persa nello ...

MotoGP - Andrea Dovizioso mai così in alto in carriera. Potrà lottare ancora per il Mondiale nel 2018? : Nei suoi primi 161 Gran Premi nella MotoGP aveva conquistato appena due successi. Solo nella stagione 2017, invece, ne sono arrivati ben 6. Andrea Dovizioso è stato l’autore di questo miglioramento che, ahilui, non ha portato ad un titolo iridato che sarebbe stato assolutamente meritato, ma che ha dimostrato senza pericolo di smentita, che il pilota romagnolo è arrivato all’apice della sua maturità e che ormai può duellare ad armi ...

MotoGP - Mondiale 2017 : Marc Marquez cala uno strepitoso poker iridato in una stagione quasi perfetta : Siamo nel bel mezzo della “Era Marquez”. C’è poco da girarci attorno quando un pilota vince quattro titoli iridati in MotoGP nei suoi primi cinque anni in categoria. Un poker quanto mai scintillante e meritato per il portacolori della Honda che ha concluso una stagione quasi perfetta, nella quale ha combattuto contro il miglior Andrea Dovizioso di sempre, avversario serio, tosto e leale, che è andato ad impreziosire il 2017 del ...

MotoGP : la Yamaha di Valentino Rossi con il telaio 2016 in gara a Valencia. Una mossa emblematica del disastroso Mondiale 2017 : Un 5° ed un 12° posto. E’ questo il responso dell’ultimo atto iridato del campionato di MotoGP per la Yamaha ufficiale di Valentino Rossi e Maverick Vinales. Una prestazione sconfortante quella della moto di Iwata se paragonata a quella del francese Johann Zarco che, in sella alla moto “vecchia” dello stesso marchio del Team Tech3, è stato in lizza fino all’ultimo giro per la vittoria del GP con Dani Pedrosa. Nella ...

MotoGP Ducati - Dell'Igna : "Mondiale combattuto - ce la siamo giocata" : Gigi Dall'Igna, direttore tecnico Ducati, ha davvero poco da rimproverarsi al termine del Gp di Valencia che ha incoronato Marc Marquez campione del mondo, dopo un duello serrato con Andrea Dovizioso ...