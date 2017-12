Molestie Usa | la rete tv Nbc | ‘No abbracci o passaggi a casa’

Corey Lewandowski - che fu direttore della campagna elettorale di Trump - è stato accusato di Molestie sessuali : Corey Lewandowski, che fu capo della campagna elettorale di Donald Trump, è stato accusato di molestie sessuali dalla cantante Joy Villa. Villa, di cui si è recentemente parlato anche per una sua possibile candidatura al Congresso, ha raccontato che Lewandowski le aveva The post Corey Lewandowski, che fu direttore della campagna elettorale di Trump, è stato accusato di molestie sessuali appeared first on Il Post.

Denunce Molestie - problemi su Dip. Usa : 00.18 Il Dipartimento di Giustizia Usa ha un "problema sistemico" nella gestione delle Denunce per molestie sessuali, con molti casi non trattati con la dovuta attenzione. A denunciare le carenze e a scatenare una bufera sull'Agenzia è -riporta il Washington Post- l'Ispettore generale del Dipartimento, secondo il quale la cattiva gestione delle Denunce merita un "elevato grado di attenzione" anche alla luce dell'aumento delle Denunce negli ...

Usa - lo scandalo Molestie travolge anche Vice : E lo scandalo non è ancora esploso davvero nel mondo degli affari, dell'imprenditoria e della finanza, dove molti si aspettano che sarà ancora più dilagante di quanto abbiamo visto nello spettacolo, ...

Usa - nuovo scandalo Molestie investe la testata Vice : tra le vittime anche la figlia di Walter Veltroni : Usa, nuovo scandalo molestie investe la testata Vice: tra le vittime anche la figlia di Walter Veltroni Lo scandalo che ha investito la media company statunitense Vice coinvolge numerose ex dipendenti molestate, tra loro anche Martina Veltroni, figlia dell’ex segretario del Pd Walter.Continua a leggere Lo scandalo che ha investito la media company statunitense Vice […] L'articolo Usa, nuovo scandalo molestie investe la testata Vice: ...

Molestie sessuali - anche Vice finisce sotto accusa : "In redazione baci non voluti e palpeggiamenti" : Secondo un'inchiesta del New York Times il colosso dei media avrebbe sottoscritto quattro patteggiamenti per risolvere le accuse di Molestie.Tra le vittime anche Martina Veltroni, la figlia dell'ex segretario del Pd ed ex dipendente di 'Vice'. Il suo capo di allora, Jason Mojica, è stato licenziato

Celebre direttore d'orchestra svizzero accusato di Molestie : Gli episodi sarebbero avvenuti tra il 1985 e il 2010 in varie citt degli Stati Uniti, a margine di spettacoli e prove. Annullati i concerti del maestro in programma nel Paese. Vedere altre immagini ...

Il direttore d'orchestra Charles Dutoit accusato di Molestie - People - Spettacoli : Gli episodi sarebbero avvenuti tra il 1985 e il 2010 in varie città degli Stati Uniti, a margine di Spettacoli e prove. Annullati i concerti del maestro in programma nel Paese.

Il noto direttore d’orchestra svizzero Charles Dutoit è stato accusato di Molestie sessuali da quattro donne : In un’inchiesta realizzata da Associated Press, quattro donne hanno accusato il noto direttore d’orchestra svizzero Charles Dutoit di averle molestate sessualmente. I casi sono avvenuti fra il 1985 e il 2010 con dinamiche simili, scrive Associated Press: «tutte e quattro le The post Il noto direttore d’orchestra svizzero Charles Dutoit è stato accusato di molestie sessuali da quattro donne appeared first on Il Post.

Ginnasta Usa medaglia d'oro pagata per tacere sulle Molestie : Un nuovo capitolo va ad aggiungersi al caso di molestie sessuali che è piombato sulla federazione statunitense di ginnastica artistica, il cui ex medico Larrry Nassar è accusato di molestie sessuali su più di 125 donne - minorenni incluse - di cui si è occupato nel corso degli anni, con sulle spalle già una condanna a 60 anni di carcere per possesso di immagini di abusi sessuali su bambini.A quanto già si sapeva si aggiunge ora una nuova ...

Ginnastica - caso Molestie : "La federazione Usa mi ha pagata per il silenzio" : IL SACRIFICIO - 'La federazione - ha spiegato Manly - era disposta a sacrificare il benessere e la salute di una delle ginnaste più forti e famose del mondo perché non voleva far sapere che stava ...

Molestie - ginnasta olimpica accusa la Federazione Usa : “Ha pagato il mio silenzio” : Molestie, ginnasta olimpica accusa la Federazione Usa: “Ha pagato il mio silenzio” McKayla Maroney ha accusato tre enti sportivi di aver cercato di insabbiare gli abusi sessuali compiuti dall’ex medico della nazionale Larry Nassar. Mesi fa la campionessa aveva già denunciato le violenze subite attraverso l’hashtag #MeToo.Continua a leggere McKayla Maroney ha accusato tre enti […] L'articolo Molestie, ginnasta olimpica accusa la ...

Molestie sessuali - ginnasta olimpica denuncia la Federazione Usa - : La campionessa McKayla Maroney ha denunciato tre enti sportivi di aver cercato di insabbiare gli abusi compiuti dall'ex medico della nazionale Larry Nassar, già condannato a 60 anni di carcere per ...

Molestie sessuali - ginnasta olimpionica accusa federazione Usa 'Pagò il mio silenzio' : Lo scandalo delle Molestie sessuali travolge anche il team della ginnastica artistica statunitense. Con una denuncia, depositata presso un tribunale di Los Angeles, la campionessa olimpionica McKayla ...

Gb - lascia il vicepremier Green : era accusato di Molestie sessuali : Un nuovo terremoto mette in crisi Downing Street. Il di fatto vicepremier conservatore Damian Green, a lungo difeso dal primo ministro inglese Theresa May, si è dimesso dopo che era stato travolto da accuse di molestie ed erano state trovate foto pornografiche nel suo computer da deputato a Westminster. Così, in seguito anche all'inchiesta interna aperta per far luce sull'accusa di aver toccato le ginocchia a una giovane attivista ...