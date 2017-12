Mobilità docenti 2018 | stop al vincolo | ecco chi può spostarsi e chi no

: RT @annalisacianci3: Mobilità 2018 e Legge Bilancio: #vittime107 chiedono #PianoDiRientro #DECRETODURGENZA - annalisacianci3 : RT @annalisacianci3: Mobilità 2018 e Legge Bilancio: #vittime107 chiedono #PianoDiRientro #DECRETODURGENZA - annalisacianci3 : Mobilità 2018 e Legge Bilancio: #vittime107 chiedono #PianoDiRientro #DECRETODURGENZA - GambuzzaRosita : RT @RutaSilvia: @valeriafedeli Ministro, i docenti di ruolo che da anni aspettano di tornare a casa non sono per nulla soddisfatti di quest… - AnnaLis28506754 : RT @claudia_biasco: #NoMobilitaStraordinaria #GMinRuolo #Gaeinruolo BASTA MOBILITA' SULLA PELLE DEI DOCENTI PRECARI!!!!!! RISPETTATE LA MER… - AnnaLis28506754 : RT @PantalenaVinc80: @PaoloGentiloni Anche la #scuola merita segnale di fiducia. Docenti vincitori di #concorso 2016 non hanno attualmente… -

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Per l’anno scolastico/2019 è stato prorogato il CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente ladel personale docente) dell’anno scolastico in corso e sono partite le proteste da parte di alcune categorie di. In primis da coloro i quali avrebbero voluto che aumentassero i posti per i trasferimenti interprovinciali. Infatti nel contratto vigente nell’anno scolastico in corso, solo il 30% dei posti disponibili per laè destinato ai trasferimenti interprovinciali. Questi sono i posti che interessano i“esiliati” lontani da casa, che si definiscono “immobilizzati”, in quanto a causa del numero esiguo di posti destinati ai trasferimenti interprovinciali non riescono da anni a ritornare alla proprie origini e in molti casi dalla propria famiglia. Le proteste sono partite negli anni precedenti affinché questa percentuale aumentasse anche ...