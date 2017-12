Mobilità docenti 2018 | stop al vincolo | ecco chi può spostarsi e chi no

: 28/12/2017 - Mobilità sostenibile: Al via i lavori per la rete europea di ricarica ultraveloce… - HeliopolisEn : 28/12/2017 - Mobilità sostenibile: Al via i lavori per la rete europea di ricarica ultraveloce… - TeslaClubItaly : RT @tuttogreenLST: E in Italia, cosa ne pensano gli esperti del settore? Secondo il @TeslaClubItaly non è affatto vero che se tutti avesser… - semedada : RT @tuttogreenLST: Cosa comporterà a livello di costi di gestione della rete elettrica la graduale conversione del parco auto in mezzi a em… - AndreaBertaglio : RT @tuttogreenLST: Cosa comporterà a livello di costi di gestione della rete elettrica la graduale conversione del parco auto in mezzi a em… - ringetto65 : RT @dellorco85: LaPressa.it - La Provincia - 'Smog, Fiorano vara la Carta mobilità elettrica ma il Pd la snobba' -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Per l’anno scolastico/2019 è stato prorogato il CCNI Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilita' del personale docente dell’anno scolastico in corso e sono partite le proteste da parte di alcune categorie di. In primis da coloro i quali avrebbero voluto che aumentassero i posti per i trasferimenti interprovinciali. Infatti nel contratto vigente nell’anno scolastico in corso, solo il 30% dei posti disponibili per la mobilita' è destinato ai trasferimenti interprovinciali. Questi sono i posti che interessano i“esiliati” lontani da casa, che si definiscono “immobilizzati”, in quanto a causa del numero esiguo di posti destinati ai trasferimenti interprovinciali non riescono da anni a ritornare alla proprie origini e in molti casi dalla propria famiglia. Le proteste sono partite negli anni precedenti affinché questa percentuale ...