Ministero del lavoro | il tasso di disoccupazione nel 2017 sarà di oltre il 5%

Cremona - scuola aderisce al programma pro-verdura del Ministero. Ma le carote sono avariate e finiscono ai Nas : I ministeri dell’Istruzione e delle Politiche Agricole promuovono il consumo di frutta e verdura nelle scuole, al posto delle merendine. Lodevole, ma non alla elementare Matilde di Canossa di Cremona, dove le carote sono arrivate maleodoranti e inzuppate d’acqua. Risultato: ai bimbi sono venuti diarrea e il vomito e del cattivo stato di conservazione dei prodotti sono stati allertati i carabinieri dei Nas. La scuola, poi ha deciso di ...

Assotutela contro Vodafone : “Denuncia alla Procura ed esposto al Ministero sulla procedura delle ricariche telefoniche” : “Da numerosi utenti giungono alla nostra associazione preoccupanti segnalazioni in merito ad alcuni disservizi e pratiche interpretabili, perpetrate dalla multinazionale della telefonia Vodafone Italia Spa. Le criticità più evidenti sono legate alla ricarica del traffico telefonico che, su territorio italiano, non sarebbe consentito on-line tramite carte di credito. Per capirci: se sono in emergenza, non ho un euro nel cellulare e provo a ...

La campagna natalizia #iononspreco del Ministero delle politiche agricole Video : Un #Natale solidale che comincia con non sprecare il #Cibo. Con l’iniziativa #iononspreco, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha lanciato un programma con il quale spera di ridurre la quantita' di alimenti che finiscono nella spazzatura durante queste feste natalizie. L’iniziativa è stata presentata sul sito ufficiale del Ministero. “Io non spreco” propone un elenco di suggerimenti pratici per fare la battaglia allo ...

Fabbricati rurali - 20 Comuni contro l'Agenzia delle Entrate e il Ministero : ...una lettera sottoscritta dagli amministratori comunali - i sindaci e gli amministratori dei Comuni richiedono un intervento urgente da parte dell'Agenzia delle Entrate e del ministero dell'Economia e ...

Corruzione - in Danimarca arriva notizia del Mose. Parte campagna stampa - il Ministero congela gli appalti italiani : La firma era prevista per martedì scorso presso il ministero dei trasporti danese. In ballo un appalto per 277 milioni di euro per la costruzione dello “Storstrom bridge”, il terzo ponte più lungo della Danimarca, ma gli amministratori delle tre ditte italiane coinvolte – Itinera, del gruppo Gavio, Condotte d’Acqua e Grandi Lavori Fincosit -. hanno dovuto riprendere la strada di casa. Una forte campagna di opinione contro ...

Di Maio e lo scouting tra imprenditori del Nord : ‘Uno non vale l’altro’. E annuncia : ‘Noi faremo il Ministero del Turismo’ : L’ha ridetto e questa volta fissando gli imprenditori: “Presenteremo la squadra dei ministri prima del voto”. Perché va bene il vecchio mantra M5s “uno vale uno”, ma “uno non vale l’altro”: “La differenza del nostro progetto la faranno le persone”. Milano, vigilia delle feste e praticamente antivigilia delle elezioni. Luigi Di Maio parla davanti alle facce in giacca e cravatta che, ...

Ambiente : 100 milioni dal Ministero per la depurazione del lago di Garda : Cento milioni dal ministero dell’Ambiente per la realizzazione delle nuove opere di collettamento e depurazione del lago di Garda. Con la firma del Protocollo di intesa avvenuta nel pomeriggio al ministero dell’Ambiente tra Dicastero, Regione Veneto e Regione Lombardia prende di fatto avvio l’iter di un’opera di importanza strategica per il futuro della piu’ grande area lacustre del paese. I lavori – come si ...

Allarme salmonella nel pepe nero : il Ministero della Salute ritira i lotti dal supermercato : Allarme salmonella per un lotto di pepe nero, ritirato dagli scaffali del supermercato dopo il richiamo diramato dal Ministero della Salute. Sul sito del dicastero sono apparse le caratteristiche del...

‘Con l’Hiv non si scherza’ - scopri i video della campagna del Ministero della Salute : Indietro 18 dicembre 2017 Roma – “Riuscire a ritrasmettere un’informazione corretta sull’Hiv (e sulle malattie sessualmente trasmissibili) e la consapevolezza della necessita’ della prevenzione” e’ l’obiettivo della campagna ‘Con l’Hiv non si scherza, proteggi te stesso e gli altri’ promossa dal ministero della Salute e presentata dal ministro Beatrice Lorenzin. Proteggersi e conoscere i rischi […] L'articolo ‘Con l’Hiv non si scherza’, ...

Appendino difende il piano-Ztl - "approvato anche dal Ministero delle Infrastrutture" : 'Meno traffico, meno inquinamento e più vivibilità della Città. Abbiamo ribadito più volte come questi siano obiettivi prioritari del nostro mandato, e stamattina molti di voi avranno letto notizie ...

Ministero degli Esteri : necessità del "doppio congelamento" per la Nord Corea - : "Le recenti dichiarazioni per confermare la volontà degli USA al dialogo sono una cosa positiva, lo abbiamo notato. Siamo pronti a continuare a considerare con i nostri colleghi americani la ...

Prodotto ritirato dal Ministero della Salute : sospetto di Listeria monocytogenes sul formaggio della ditta Fratelli Gentile : Il ministero della Salute ha ritirato un lotto della provola prodotta dalla ditta Fratelli Gentile, nello stabilimento di Carlopoli in provincia di Catanzaro, per il sospetto di Listeria monocytogenes. Il Prodotto, definito nella nota del ministero come "formaggio a pasta filata di latte di mucca",

Derivati sul debito - Corte dei Conti : “Ministero dell’Economia inadeguato nel valutare i rischi. Gestione sconcertante” : “Sostanziale inadeguatezza delle strutture ministeriali, soprattutto per quanto riguarda la valutazione del rischio“. “Controlli interni inadeguati o assenti”. Una Gestione “sconcertante, perché l’amministrazione al momento della sottoscrizione di prodotti finanziari non è pienamente consapevole delle alee che assumeva”. Ciliegina sulla torta, “comportamenti omissivi” del Tesoro e ...