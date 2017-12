Milano | più 30% di turisti a Palazzo Reale Super mostre | vince Caravaggio

GUALTIERO MARCHESI/ Morto lo chef più famoso al mondo : Knam - "Milano lo ricordi con un museo della cucina" : GUALTIERO MARCHESI è Morto: lo chef più famoso al mondo si è spento all'età di 87 anni. Ha rivoluzionato la cucina italiana, diventantone il Maestro e l'ambasciatore. (Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 15:01:00 GMT)

Santo Stefano. A Milano scatta lo stop ai veicoli più inquinanti : A seguito del superamento del limite di 50 microgrammi per metro cubo delle polveri sottili, a Milano scatta da oggi lo stop ai veicoli più inquinanti. Tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8.30 alle 18.30 non potranno circolare i mezzi…Continua a leggere →

Smog : livelli di PM10 alti più del doppio a Milano e Lombardia : Restano alti e superano il doppio del valore soglia di 50 microgrammi al metrocubo i livelli di PM10 a Milano e in Lombardia. Ieri le centraline Arpa hanno rilevato concentrazioni di polveri sottili per 96 microgrammi al metrocubo in via Pascal, 110 in via Senato, 99 al Verziere. In area metropolitana sono stati registrati 114 microgrammi al metrocubo a Limito di Pioltello, 98 a Magenta. In Lombardia i valori più alti sono in provincia di Monza ...

JOE BASTIANICH/ Il giudice assente alla presentazione di Milano - ma carico più che mai! (Masterchef Italia 7) : Joe BASTIANICH, torna come giudice a Masterchef Italia 7 ultimamente balzato alla cronaca per il rapporto con Nadia Toffa e la chiusura del ristorante Ricci in società con Belen Rodriguez(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 21:11:00 GMT)

Milano. La Caserma Montello non ospita più richiedenti asilo : “Anche le ultime persone ospitate alla Caserma Montello sono uscite. Avevamo promesso che si sarebbe trattato di una soluzione temporanea e che lo spazio sarebbe stato lasciato libero entro la fine del 2017, per consentire la partenza dei lavori del…Continua a leggere →

Milano : è stato finalmente tagliato il panettone più grande del mondo : E' conosciuto nel mondo e merita di ottenere, come la pizza, il marchio Stg (Specialità tradizionale garantita) dell'Unione Europea '. Tenendo conto del successo di questa edizione, la manifestazione ...

A Milano il panettone più grande del mondo : Appuntamento in Galleria Vittorio Emanuele secondo a Milano con il 'panettone più grande del mondo': iniziativa patrocinata dal Comune di Milano e organizzata da Confcommercio Milano, in ...

Basket - Eurolega 2017-2018 : l’Olimpia Milano crolla sul più bello. Il Panathinaikos vince a suon di triple : La crisi dell’Olimpia Milano non sembra avere fine. La squadra di Simone Pianigiani è stata sconfitta ad Oaka dal Panathinakos per 80-72, sommando la quarta sconfitta consecutiva in Eurolega, la sesta nelle ultime sette partite se si considera anche il campionato. A questo punto non sembra più un problema di assenze (stasera è rientrato Goudelock), quanto più psicologico. L’AX Armani Exchange ha giocato un ottimo primo tempo, ma sul ...

Via Padova - la via più multietnica di Milano si racconta : Gli spettacoli sono tutti ad ingresso libero e gratuito. VIA Padova ASCOLTA. UN PROGETTO DI TEATRO SOCIALE TEATRO OFFICINA presenta 15 e 16 dicembre 2017 ore 21.00 al Teatro Officina 21 dicembre 2017 ...

Milano - in Galleria arriva il Panettone più grande del mondo : Sarà domenica 17, alle ore 16.30, l'appuntamento clou del weekend dedicato al Panettone e Milano: in Galleria (lato Silvio Pellico) con il 'Panettone più grande del mondo': iniziativa patrocinata dal ...

Sardegna : continuità territoriale - ancora più posti su rotte da Cagliari per Milano e Roma e su Alghero-Linate : (Teleborsa) - Sono in totale 110 mila i posti messi in vendita sulle rotte aeree in continuità territoriale operate da Alitalia da Cagliari per Milano e Roma e sulla Alghero-Linate nel periodo dal 20 ...

Papa : con Satana non si dialoga - e' piu' intelligente di noi. E' una persona non è la nebbia di Milano : ... e' strutturato in nove puntate, ogni mercoledi', nel corso delle quali don Marco incontra anche noti personaggi laici del mondo della cultura e dello spettacolo. Nell' ottava puntata ospite l'attore ...