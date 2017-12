Milano | i biglietti di Atm aumentano a 2 euro? Sala | Possibile un ritocco

I nuovi concerti dei Maneskin - tripletta per Milano e Roma : biglietti in prevendita su Ticketone : Altre date per i nuovi concerti dei Maneskin nel 2018: la band di X Factor nel giro di poche ore ha nuovamente registrato il sold out per i concerti precedentemente annunciati. Dopo gli annunci del tour di mercoledì 20 dicembre, e di giovedì 21 dicembre, la band comunica nuovamente il tutto esaurito per le date in programma, ed aggiunge due nuovi appuntamenti live. Le date dei nuovi concerti dei Maneskin si terranno il 20 aprile 2018 al ...

Justice in Italia nel 2018 con gli MGMT per un’unica data a Milano : info prezzi e biglietti in prevendita su Ticketone : Justice in Italia nel 2018 con gli MGMT per un unico concerto in programma a Milano. La band francese sarà in Italia il prossimo 17 luglio 2018 per quello che sarà un concerto evento all'Ippodromo Snai di San Siro a Milano. Per la prima volta, il duo composto da Xavier de Rosnay e Gaspard Augé si esibirà insieme con un altro duo statunitense della musica elettronica del momento: gli MGMT. In occasione del Milano Summer Festival 2018, i ...

The Chemical Brothers in Italia nel 2018 - a Bologna - Milano e Roma : biglietti in prevendita su TicketOne : The Chemical Brothers in Italia nel 2018 terranno tre concerti. La band si esibirà al Rock in Roma ma anche a Bologna e Milano per tre eventi imperdibili annunciati oggi. Il duo composto da Tom Rowlands e Ed Simons sarà in Italia il prossimo mese di luglio per tre concerti che si collocano nell'ambito della tournée europea. Sabato 16 giugno, l'appuntamento è previsto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), giovedì 19 luglio al Rock ...

Raphael Gualazzi : ultimo concerto a Milano il 22 dicembre 2017 – biglietti : Il Love Life Peace Tour di Raphael Gualazzi termina a Milano venerdì 22 dicembre al Teatro Dal Verme (Via San Giovanni sul Muro, 2). Il concerto chiude il tour dell’artista che ha toccato tutta Italia da nord a sud ed anche a Parigi. Nel breve futuro l’artista sarà impegnato in appuntamenti internazionali. SCOPRI TUTTE LE NOVITA’ MUSICALI Raphael Gualazzi: ultimo concerto a Milano Gualazzi si esibirà in una eccezionale formazione in ...

Secondary ticketing - a Milano chiesto il processo : "Truffa e aggiotaggio su biglietti online dei concerti" : Indagati in 9 nell'inchiesta che tocca alcune delle più importanti società organizzatrici di eventi. L'inchiesta partita dopo i casi di Springsteen e Coldplay...

Le Vibrazioni a Milano - reunion party il 14 dicembre : info e ultimi biglietti disponibili : Le Vibrazioni a Milano per il reunion party che celebra i 15 anni di carriera del gruppo guidato da Francesco Sarcina. Dopo essersi riuniti quest’estate, per alcuni eventi che hanno avuto luogo nei mesi più caldi dell'anno, a cinque anni di distanza dall’ultimo concerto Le Vibrazioni si esibiranno di nuovo insieme dal vivo. La data è quella di oggi, 14 dicembre, la location scelta è quella dei Magazzini Generali di Milano dove stasera è ...

Capodanno 2018 Milano a teatro : spettacoli e biglietti : Capodanno 2018 Milano. Nel capoluogo lombardo l’ultima notte dell’anno si può trascorrere in mille modi: dal concertone in piazza Duomo, ai cenoni di San Silvestro nei ristoranti, in discoteca e perchè no… anche a teatro. Qui di seguito ecco gli spettacoli in scena il 31 dicembre 2017, qualche info e come acquistare i biglietti online. SCOPRI TUTTO SU #Capodanno Capodanno 2018 Milano al teatro La Scala Al teatro alla ...

The Rasmus in Italia nel 2018 - a Milano e Treviso : info e biglietti in prevendita su TicketOne : The Rasmus in Italia nel 2018 per due concerti in programma nel mese di ottobre del prossimo anno. I The Rasmus tornano in concerto nella penisola per due date attese rispettivamente per il prossimo 8 ottobre a Treviso e per il prossimo 9 ottobre a Milano. I biglietti per assistere ad entrambi i concerti saranno disponibili in prevendita dalle ore 10.00 di venerdì 8 dicembre su TicketOne, online, via call center e nei punti vendita ...

Tom Walker in Italia nel 2018 per l’unico concerto a Milano : info e biglietti in prevendita : Tom Walker in Italia nel 2018 per un'unica data Italiana. Il cantautore britannico sarà impegnato in un tour europeo nel 2018, a partire da aprile del prossimo anno, e toccherà diverse città europee. Tom Walker si esibirà anche in Italia, al Santeria Social Club di Milano il 19 aprile 2018, per l'unico appuntamento live nel nostro Paese. Il cantante inglese presenterà al pubblico Italiano il suo primo lavoro discografico, Blessings ...

The Killers in Italia nel 2018 - a Roma e Milano : info biglietti in prevendita su TicketOne per iDays e Rock in Roma : The Killers in Italia nel 2018 per due concerti da non perdere in programma a Roma e a Milano. iDays Festival e Rock in Roma annunciano oggi, martedì 5 dicembre, la presenza della band The Killers nel cartellone dei concerti in programma per il mese di giugno del prossimo anno. I The Killers sanno in concerto in Italia il 20 e il 21 giugno, rispettivamente all'Ippodromo delle Capannelle di Roma per Rock in Roma e all'Area Expo - Experience di ...

Nickelback in Italia nel 2018 per un’unica data a Milano : info e biglietti in prevendita su Ticketone : I Nickelback in Italia nel 2018 per il nuovo tour Feed Machine 2018: la band canadese farà ritorno nel nostro Paese il prossimo anno, per un unico concerto a Milano. I Nickelback si esibiranno al Mediolanum Forum di Assago a Milano il 19 giugno 2018. Apriranno il concerto i Seether, band sudafricana, con all'attivo otto album in studio. La band torna in Italia dopo ben 5 anni: l'ultimo evento live infatti lo tennero nel 2013, e due anni dopo ...

Norah Jones in Italia nel 2018 - in concerto a Milano e Torino : info biglietti in prevendita su TicketOne : Norah Jones in Italia nel 2018 per due concerti in programma rispettivamente a Milano e a Torino. La cantautrice americana torna nel nostro Paese per due date-evento attese in teatro. Si esibirà dal vivo al Teatro degli Arcimboldi di Milano l'8 aprile 2018 e al Teatro Colosseo di Torino il 9 aprile. Le date di Norah Jones in Italia nel 2018: 8 aprile - Teatro degli Arcimboldi, Milano 9 aprile - Teatro Colosseo, Torino I biglietti per ...

Federica Carta in concerto a Roma e Milano : biglietti in prevendita e Shade special guest : Federica Carta in concerto a Roma e Milano, rispettivamente venerdì 1 e sabato 2 dicembre. Reduce dalla sedicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi (Federica è arrivata fino alla fase del serale), questa settimana debutterà live per due concerti attesi all’Atlantico di Roma il 1 dicembre 2017 e al Fabrique di Milano il 2 dicembre 2017. special guest della data milanese sarà il rapper torinese Shade che lo scorso 17 novembre ...

ANDREA LA ROSA/ Milano - ex calciatore e Ds del Brugherio scomparso : non risultano biglietti aerei a suo nome : ANDREA La ROSA, ex calciatore scomparso da 10 giorni da Milano: cellulare spento, nessun movimento bancario e auto sparita. Cresce la paura che possa essere stato ucciso.(Pubblicato il Mon, 27 Nov 2017 14:46:00 GMT)