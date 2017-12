Milan | Lippi | “Gattuso la scelta giusta per i rossoneri”

Lippi : 'Milan - serve autostima. Gattuso? Scelta giusta' : Questa sera appuntamento con le premiazioni del Globe Soccer 2017 a Dubai, dove sfileranno i protagonisti del calcio mondiale. Tra questi anche Marcello Lippi , intervenuto su uno dei personaggi del ...

Nadia Toffa è arrivata nella notte a Milano - il messaggio di Maria De Filippi Video : Pubblicità Pubblicità Sono ore di apprensione per le condizioni della giornalista #Nadia Toffa , ricoverata ieri in gravi condizioni all'ospedale di Trieste dopo un malore accusato in albergo. Video ...

Nadia Toffa è arrivata nella notte a Milano - il messaggio di Maria De Filippi Video : Sono ore di apprensione per le condizioni della giornalista #Nadia Toffa, ricoverata ieri in gravi condizioni all'ospedale di Trieste dopo un malore accusato in albergo. [Video] La donna è stata portata nella donna all'ospedale #San Raffaele di Milano. Intanto proseguono i messaggi sulla rete da parte di amici e colleghi della Iena: ieri sera Maria De Filippi ha salutato in diretta la Toffa in 'Tu Si Que Vales'. Da Trieste a Milano: il viaggio ...

Nadia Toffa è arrivata nella notte a Milano - il messaggio di Maria De Filippi : Sono ore di apprensione per le condizioni della giornalista Nadia Toffa, ricoverata ieri in gravi condizioni all'ospedale di Trieste dopo un malore accusato in albergo. La donna è stata portata nella donna all'ospedale San Raffaele di Milano. Intanto proseguono i messaggi sulla rete da parte di amici e colleghi della Iena: ieri sera Maria De Filippi ha salutato in diretta la Toffa in 'Tu Si Que Vales'. Da Trieste a Milano: il viaggio della ...