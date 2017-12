Milan-Inter | vince Gattuso Le 5 risposte del derby di Coppa Italia

Milan-Inter - polemica Sabatini-Mazzocchi : colpa di... Perisic! : Sandro, se cominciassimo a prenderci per i fondelli a vicenda: 1 Saremmo di pessimo gusto 2 Non finiremmo mai (perché c'è materiale ovunque...) 3 Faremmo ridere il mondo. P.S. La pronuncia di Perisic ...

Ascolti TV | Mercoledì 27 dicembre 2017. Milan – Inter domina con il 32.4% - Miracolo nella 34esima strada a 12.5% : Milan - Inter (da Facebook) Su Rai1 l’incotro di Coppa Italia Milan – Inter ha conquistato 8.267.000 spettatori pari al 32.4% di share. Su Canale 5 Miracolo nella 34esima strada ha raccolto davanti al video 3.021.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Rai2 Australia ha Interessato 1.701.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Il Ricco, il Povero e il Maggiordomo ha intrattenuto 1.559.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 I ...

Cutrone affonda l'Inter - Milan in semifinale di Coppa Italia : Il Milan batte ai supplementari 1-0 l'Inter e accede alle semifinali di Coppa Italia dove affronterà la Lazio. A regalare la gioia del successo nel derby di Coppa alla squadra guidata da Gennaro ...

Come sono andati gli Ascolti tv di ieri sera? Cosa hanno preferito gli italiani? Il derby 'Milan-Inter' trasmesso su Rai 1, il film "natalizio" Miracolo sulla 34esima strada trasmesso da canale 5 o un altro film presente nella programmazione del DTT? Scopriamolo assieme con tutti i dettagli Auditel di ieri, mercoledì 27 dicembre 2017! Ascolti tv, 27 dicembre Su Rai 1, come detto, è andato in onda il ...

Le pagelle del derby Milan-Inter : Le pagelle del Milan 6,5 DONNARUMMA A . Il portiere che non ti aspetti. Doveva giocare il fratello più famoso, poi Storari, in porta ti ritrovi lui, il terzo più pagato del mondo. Si fa autogol dopo 23' ma il var lo soccorre. Nella ripresa è decisivo su Joao Mario e comunque si fa sempre trovare pronto. Non male come esordio in rossonero. 5,5 ABATE Un paio di buone ...

Video/ Milan Inter (1-0 dts) : highlights e gol della partita (Coppa Italia - quarti) : Video Milan Inter (1-0 dts): gli highlights e i gol della partita per i quarti di finale della Coppa Italia, derby a San Siro. Cutrone regala la semifinale ai rossoneri al 104'.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 09:04:00 GMT)

PAGELLE/ Milan Inter (risultato 1-0) : i voti della partita. Che serata per Donnarumma senior! (Coppa Italia) : PAGELLE Milan Inter: i voti della partita di Coppa Italia, giudizi sui migliori e peggiori a San Siro per il derby valido per i quarti di finale (27 dicembre)(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 09:01:00 GMT)

Il Milan ritrova l'orgoglio. L'Inter non sa più segnare : Milano - Il Milan dà un senso al suo Natale vincendo il derby e volando in semifinale di coppa Italia dove affronterà la Lazio. Il gol di Patrick Cutrone nei supplementari e le parate di Antonio Donnarumma mandano definitivamente di traverso il panettone all'Inter che vive la sua prima vera crisi nella gestione Spalletti dopo i due ko in campionato. Per Gattuso invece è ossigeno puro, una scarica di adrenalina del vecchio Ringhio per una ...

Il Milan ha battuto l’Inter 1-0 e si è qualificato alla semifinale di Coppa Italia : Il Milan ha battuto l’Inter 1-0 e si è qualificato alla semifinale di Coppa Italia. Il gol decisivo è stato segnato nel primo tempo supplementare da Patrick Cutrone, dopo una partita piuttosto brutta e in cui entrambe le squadre avevano The post Il Milan ha battuto l’Inter 1-0 e si è qualificato alla semifinale di Coppa Italia appeared first on Il Post.

Milan-Inter - Biglia : 'Vittoria meritata - può cambiare la stagione' : Lucas Biglia nel post-partita di Milan-Inter di Coppa Italia commenta l'1-0 e la qualificazione rossonera nel derby. Queste le prime parole del centrocampista argentino a Rai Sport: ' Si, può cambiare la stagione questa partita. Meritavamo una vittoria come questa, però da domani dobbiamo pensare alla Fiorentina. Dobbiamo migliorare, saper soffrire ed essere compatti. Ciò ...

Milan Inter 1-0 - quarti di finale TIM Cup 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] : Il Milan si qualifica per le semifinali di Coppa Italia battendo l'Inter 1-0 ai supplementari grazie a un gol di Patrick Cutrone al 104'. L'articolo Milan Inter 1-0, quarti di finale TIM Cup 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan-Inter 1-0 - le pagelle : Donnarumma 2 si esalta Nerazzurri - Vecino ci prova : Bonucci troppi errori, anche in impostazione. Cutrone entra e segna, sul filo del fuorigioco: cosa volete di più? Lui è già inzaghito: 9 gol in stagione, difficile tenerlo fuori