Milan | dopo l’Inter | pronti a ripartire in campionato!

Scaricato dal Milan! Dopo 31 giorni Montella chiamato ad allenare il Siviglia : Clamoroso dalla Spagna. Vincenzo Montella torna ad allenare Dopo 31 giorni dal suo esonero avvenuto il 27 novembre scorso. Scaricato dal Milan, l’allenatore italiano Dopo 31 giorni ritrova la panchina. Montella torna ad allenare il 28 dicembre. Da oggi l’ex calciatore è…Continua a leggere →

Donnarumma - la fidanzata di Antonio dopo Milan-Inter : 'Ti hanno detto di tutto - li hai fatti stare zitti' : 'E finalmente li hai fatti stare zitti!! Non sai da quanto aspettavo questo momento'. Antonio Donnarumma è stato l'eroe inatteso del derby di Coppa Italia tra Milan e Inter e la sua fidanzata, ...

Patrick Cutrone dopo Milan-Inter commuove l'Italia : 'Il momento più bello della mia vita' : 'Emozione indescrivibile. È il più bel gol della mia vita. Era importante vincere, poi il derby non è mai una gara normale e voglio fare i complimenti a tutti'. Match-winner della serata, ...

Montella subito in panchina : ecco la nuova destinazione dopo l’esonero dal Milan : L’esperienza sulla panchina del Milan non è stata positiva, le aspettative ad inizio stagione erano altissime e Vincenzo Montella non le ha rispettate. Il club rossonero ha optato per il ribaltone in panchina, al suo posto è arrivato Gennaro Gattuso che però non ha cambiato le sorti del Milan. Le colpe dell’allenatore sono tante ma non tutte sono addebitabili all’Aeroplanino che adesso è pronto a rimettersi subito in corsa. Il ...

Serie A - spettatori in aumento : +10% dopo 18 giornate. Inter e Milan al top : Il campionato di Serie A 2017/2018 ha visto un incremento a doppia cifra per quanto riguarda gli spettatori. Secondo un report elaborato dall'Osservatorio Calcio Italiano al termine della 18/a ...

Bonucci : "Al Milan ho trovato difficoltà - ma dopo la squalifica mi sono ritrovato" : L'ex difensore della Juventus era arrivato in pompa magna all'ombra della Madonnina con i tifosi rossoneri felicissimi di essersi accaparrati uno dei migliori centrali del mondo. Le sue prestazioni ...

Milan e Inter - dopo il carbone c'è il derby : si rialzi chi può : Quanto di più distante da un Clasico si possa immaginare. Ma pure sempre un derby, a San Siro, con la novità supplementare del contorno natalizio. E in più una gara secca, che lascerà un eliminato sul ...

Milan - dopo la rivoluzione estiva solo piccoli tasselli. Ma l’attacco piange : Milan, dopo la rivoluzione estiva solo piccoli tasselli. Ma l’attacco piange Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, dopo LA rivoluzione estiva solo piccoli TASSELLI – La sfuriata estiva sul mercato da parte del Milan non ha portato i risultati sperati. La squadra non riesce a trovare la giusta continuità e neanche il cambio di allenatore ha ...

Milan - l’analisi del club dopo la sconfitta contro l’Atalanta : ecco i motivi della debacle : Periodo difficilissimo in casa Milan, i rossoneri sono reduci dal ko contro l’Atalanta. ecco l’analisi sul sito ufficiale del club che spiega il momento della squadra: “Il club conosce, intuisce e fa sue tutte le amarezze dei tifosi rossoneri. Non a caso non mancano le assunzioni di responsabilità e non a caso si prova a far di tutto, dopo ogni sconfitta, per invertire la rotta. dopo lo 0-2 con l’Atalanta non ci resta che ...

Milan - Gattuso rischia dopo un mese : derby e Fiorentina decisive : Milan, Gattuso rischia dopo un mese: derby e Fiorentina decisive Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Gattuso rischia dopo UN mese – Ancora una sconfitta per il Milan. Una stagione che sta prendendo una bruttissima piega, quella dei rossoneri. Ieri la squadra di Gattuso ha perso 2-0 in casa contro l’Atalanta, compromettendo di fatto anche una ...

Milan - confronto tra Gattuso e la dirigenza dopo la sconfitta contro l'Atalanta : Non conosce fine il momento negativo del Milan. I rossoneri incappano in un'altra sconfitta, la seconda consecutiva dopo quella rimediata a Verona. A San Siro passano i ragazzi di Gasperini, con i gol ...

DIRETTA / Unicaja Malaga Olimpia Milano (20-20) streaming video e tv : L'Olimpia reagisce dopo un pessimo avvio : DIRETTA Unicaja Malaga Olimpia Milano streaming video e tv, orario e risultato live della partita di basket per l'Eurolega, 14^ giornata (oggi 22 dicembre 2017)(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 20:53:00 GMT)

Svolta Milan - arriva la decisione sul caso Donnarumma dopo il contatto Raiola-Fassone : tutti i dettagli : 1/13 LaPresse/Spada ...