Milan | Cutrone decide il derby

Patrick Cutrone dopo Milan-Inter commuove l'Italia : 'Il momento più bello della mia vita' : 'Emozione indescrivibile. È il più bel gol della mia vita. Era importante vincere, poi il derby non è mai una gara normale e voglio fare i complimenti a tutti'. Match-winner della serata, ...

Calcio - Coppa Italia 2018 : Cutrone fa risorgere il Milan! Inter k.o. ai supplementari : rossoneri in semifinale : Doveva essere la finale dei Mondiali secondo Gennaro Gattuso. Il Milan ha battuto l’Inter per 1-0 volando alle semifinali di Coppa Italia dove affronterà la Lazio. Non sarà stato il Mondiale, ma per i rossoneri, per il momento, può andar bene lo stesso. Ci sono voluti 120′ per stabilire la vincitrice di un Derby non esaltante dal punto di vista tecnico, riflettendo perfettamente il momento delle due squadre, ma che comunque non ha ...

Pagelle Milan-Inter 1-0 - Coppa Italia 2018 : Cutrone entra ed è decisivo. Ottimo Suso - male Skriniar : Il derby di Coppa Italia tra Milan ed Inter si conclude a favore dei rossoneri che trovano il gol decisivo nei tempi supplementari con Cutrone. I ragazzi di Gattuso troveranno la Lazio nella doppia sfida delle semifinali. I nerazzurri, dopo aver rischiato grosso col Pordenone, escono contro i cugini. Di seguito le Pagelle dell’incontro: MILAN A. Donnarumma 5,5 Il VAR lo salva dopo il goffo intervento sul tiro-cross di Perisic che ...

