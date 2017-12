Migranti | Berlusconi boccia Minniti | Politica assolutamente errata

Migranti - Berlusconi : subito un piano per l'Africa o ci invaderanno : "Proporremo un grande piano Marshall per l'Africa per fare nascere economie locali", ha spiegato il leader di Forza Italia

Su Migranti - lavoro e tasse Berlusconi dice la verità o no? : La Nota di aggiornamento del Def di settembre 2017, redatta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, stima per l'intero 2017 un dato leggermente superiore, il 42,6%. Il livello scende al 42% - ...

Migranti - Berlusconi : “Premier Orbán? È mio amico e milanista - gli parlerò per risolvere problema delle quote” : “Orbán, che oltre ad essere amico mio è anche del Milan, ha una politica che non è in sintonia con le quote (dei Migranti, ndr) ed è un problema che dovremo risolvere. Gliel’ho accennato questa mattina e mi ha detto che ne parleremo prima noi due. Avrò la possibilità di incontrarlo e di discutere con lui”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, al Parlamento Europeo, dopo aver partecipato alla convention dei partiti popolari ...

Berlusconi e il bidet ai Migranti : dove nasce la xenofobia italica : Che nel 2017, dopo tragedie dei mari come quelle del 2013 a Lampedusa o al largo di Malta, occorra ancora discutere – si fa per dire – delle “battute” di un anziano leader politico sui migranti è un segnale dello stato putrescente del Paese. Silvio Berlusconi è tornato, in ogni senso. L’altro giorno, da un incontro a Lacco Ameno, Ischia, si è concesso una delle sue intemerate che impastano pseudopolitica, stereotipi assortiti, volgarità, ...