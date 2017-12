Matteo Renzi | ' Non è realistica un' alleanza con Pietro Grasso'

La legislatura di Matteo Renzi e del Pd : E' stata certamente l'ultima seduta del Senato in questa legislatura, quella che ha approvato la legge di bilancio. Un po' di tristezza, qualche rimpianto, molte soddisfazioni. Abbiamo provato a fare molto per il nostro Paese. Alcune cose ci sono riuscite: l'Italia è migliore di come l'abbiamo trovata. L'economia ha il segno più, come l'occupazione del resto, e ovviamente il molto che è stato fatto. Non basta. Ci sono ...

Matteo Renzi - l'elenco dei vip che vuole candidare nel Pd : Le sentenze impietose dei sondaggi da settimane danno il Partito democratico in caduta libera. Un crollo finora insormontabile che Matteo Renzi ha intenzione di frenare con un asso nella manica, anzi ...

Incubo 20% per Matteo Renzi : il candidato premier sarà Paolo Gentiloni : La legislatura è di fatto finita. Meno di tre mesi e gli italiani saranno chiamati alle urne, un appuntamento che – almeno nei sondaggi – vedrà il Partito democratico demolito. I sondaggi registrano la caduta libera della formazione guidata da…Continua a leggere →

Silvio Berlusconi - il tracollo del Pd di Matteo Renzi rischia di far saltare il piano B delle larghe intese : Il tracollo del Pd è dirompente, sotto agli occhi di tutti e pare non arginabile: Matteo Renzi , nei sondaggi, è dato intorno al 23% e le prospettive, secondo gli esperti, sono quelle di una caduta ...

Pd - la congiura dei ministri per fare fuori Matteo Renzi : 'Serve un quadro diverso e un'agenda diversa'. Il più esplicito di tutti è stato il ministro della giustizia Andrea Orlando. 'Serve un quadro diverso e un'agenda diversa'. Il piano è questo: ...

Etruria - come fa ‘Marcolino’ Carrai a dire che il suo amico per la pelle Matteo Renzi ‘non sapeva nulla’ : C’è un limite a tutto. Per carità, i problemi delle banche italiane hanno dimensioni che vanno molto al di là di Maria Elena Boschi e di Banca Etruria. E Marco Carrai ha il diritto di dire quello che ritiene per tenere la slavina lontana da Matteo Renzi. Però è giusto sottoporre l’onnipotente Giglio magico e quello che dicono i suoi esponenti al vaglio impietoso della logica. Carrai ha sostenuto in un’intervista al Corriere ...

Matteo Renzi-Sergio Mattarella - Dagospia : la lite sulla data dello scioglimento delle Camere : 'Nuovi scazzi Renzi Mattarella ', scrive chiaro e tondo Dagospia in un succoso retroscena. Secondo Dago, Renzi sta cercando di imporre al presidente della Repubblica di sciogliere il Parlamento il ...

Pd - la lettera dei dem all'estero a Matteo Renzi : 'Lasciamo il partito' : ' Questo Pd non è più casa nostra '. Addio. Comincia così la lettera di Natale pubblicata in esclusiva su Huffingtonpost.it per il segretario Matteo Renzi firmata dai dirigenti locali dei circoli Dem ...

Banca Etruria - Marco Carrai : 'Del mio intervento Matteo Renzi non sapeva niente' : Nel caso Banca Etruria, in commissione banche, come è noto Federico Ghizzoni ha tirato in ballo anche Marco Carrai , fedelissimo di Matteo Renzi . L'ex ad di Unicredit ha mostrato una email nella ...

Etruria - così Matteo Renzi si vendicò Stoppata la norma pro-Unicredit : Federico Ghizzoni, amministratore delegato di Unicredit dal settembre 2010 al luglio 2016, ha davvero fatto arrabbiare il governo Pd e soprattutto il giglio magico Renziano a causa del no che l'istituto oppose all’acquisizione di Banca Etruria nonostante il 'sondaggio' di Maria Elena Boschi al centro delle ultime polemiche. Segui su affaritaliani.it

Banca Etruria - Matteo Renzi : 'Su Maria Elena Boschi decideranno gli elettori' : Dopo l'esplosione del caso Banca Etruria e le voci al Nazareno secondo le quali Matteo Renzi spera che Maria Elena Boschi in realtà non si candidi, il segretario del Pd, fa un passo indietro e in una ...

Matteo Renzi ricandida Maria Elena Boschi : 'Sue dimissioni? Non esiste' : ROMA Matteo Renzi ricandida Maria Elena Boschi: 'Sue dimissioni? Non esiste'. 'Un politico si fa giudicare dai cittadini quindi saranno le elezioni a giudicare se qualsiasi politico, non solo Boschi ...

Matteo Renzi difende Maria Elena Boschi : "No alle dimissioni - sarà ricandidata" : "Un politico si fa giudicare dai cittadini quindi saranno le elezioni a giudicare se qualsiasi politico, non solo Boschi debba tornare in Parlamento. È una discussione che non esiste". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi in un'intervista a TgCom24, rispondendo a una domanda sulle richieste di dimissioni di Maria Elena Boschi.Quella di Banca Etruria, afferma Renzi, "è una vicenda priva di conseguenze penali. È giusto ...

