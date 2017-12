Mattarella ha sciolto le Camere - alle urne il 4 marzo : La diciassettesima legislatura è giunta al termine. Dopo l’incontro in mattinata con i giornalisti, nel pomeriggio il premier Paolo Gentiloni ha avuto un colloquio di un’ora al Colle con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella . A seguire il capo dello Stato ha incontrato i presidenti di Camera e Senato...

Mattarella ha sciolto le Camere : La XVII legislatura è finita, ora inizia formalmente la campagna elettorale: voteremo il nuovo Parlamento entro marzo