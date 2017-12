Mattarella firma il decreto e scioglie le Camere | Italia al voto il 4 marzo

Mattarella ha firmato : elezioni il 4 marzo - nuove Camere il 23 : Roma, 28 dic. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato i decreti che ratificano la decisione del governo di fissare per domenica 4 marzo 2018 la data delle nuove ...

Mattarella firma legge whistleblowing - segreto istruttorio intatto : Roma, 30 nov. (askanews) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge sul cosidetto whistleblowing, recante come titolo 'Disposizioni per la tutela degli autori di ...

Mattarella firma il Rosatellum - ma è stato per atto politico o dovuto? : Dopo l'Italicum, promulgato prima del referendum del 4 dicembre 2016 a funerale del Senato elettivo non ancora avvenuto, e dichiarato parzialmente incostituzionale prima della sua applicazione, prima volta in Italia, tocca ora al Rosatellum!Un'interpretazione "notarile" del ruolo presidenziale?La prassi in materia indica che, in genere, i Presidenti della Repubblica hanno fatto un uso alquanto contenuto di questo potere.4 i rinvii di Einaudi, 3 ...

Mattarella firma il Rosatellum - è legge : Il Rosatellum, così come approvato lo scorso 27 ottobre da Senato, sarà la legge elettorale con cui si voterà alle prossime elezioni: il Presidente della Repubblica ha infatti...

Mattarella mette la firma : il Rosatellum 2.0 è legge. Voto a marzo : L’Italia si prepara ad altri 5 anni di ingovernabilità. Le forze politiche hanno partorito una legge elettorale che non consente di avere un vincitore. Masochismo o manuale Cencelli? A marzo 2018 si vota con una legge elettorale peggiore della precedente.…Continua a leggere →

