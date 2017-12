Martina | Un Paese da cambiare e servono altre riforme sul lavoro e sullo Stato

Como - in piazza contro fascismo e intolleranza. Martina : «Siamo diecimila. Salvini al governo un rischio per il Paese» : Manifestazione antifascista a Como. Il raduno è organizzato dal Pd dopo l'irruzione di un gruppo di skinheads in una riunione dell'associazione "Como senza...

Como - in piazza contro fascismo e intolleranza. Martina : 'Siamo diecimila. Salvini al governo un rischio per il Paese' : Manifestazione antifascista a Como. Il raduno è organizzato dal Pd dopo l'irruzione di un gruppo di skinheads in una riunione dell'associazione 'Como senza frontiere', a favore dell'accoglienza dei ...

Como - in piazza contro fascismo e intolleranza. Martina : «Siamo diecimila. Salvini al governo un rischio per il Paese» : Manifestazione antifascista a Como. Il raduno è organizzato dal Pd dopo l'irruzione di un gruppo di skinheads in una riunione dell'associazione "Como senza...

Como - manifstazione contro il fascismo e l'intolleranza. Martina : «Siamo diecimila. Salvini al governo un rischio per il Paese» : Manifestazione antifascista a Como. Il raduno è organizzato dal Pd dopo l'irruzione di un gruppo di skinheads in una riunione dell'associazione "Como senza...