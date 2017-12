: Uomini e Donne Mariano Catanzaro nuovo tronista #Uomini #e #Donne: #Mariano #Catanzaro #nuovo #tronista… - zazoomblog : Uomini e Donne Mariano Catanzaro nuovo tronista #Uomini #e #Donne: #Mariano #Catanzaro #nuovo #tronista… - susyechia : Mariano catanzaro nuovo tronista STO QUA PETTÈ VALENTINA PETTÈ - Glinformati : Mariano Catanzaro è il nuovo tronista di Uomini e Donne (finalmente!) - GLI INFORMATI - - Santuz15 : RT @nnastyxmir: Cose che non dimenticherò mai nella vita: - Mariano Catanzaro che dice ad Andrea Melchiorre “AIUTM TU CA TU SAIJ PARLÀ IT… - SherryDarling_ : RT @nnastyxmir: Cose che non dimenticherò mai nella vita: - Mariano Catanzaro che dice ad Andrea Melchiorre “AIUTM TU CA TU SAIJ PARLÀ IT… -

Leggi la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 28 dicembre 2017)sarà ildie Donne Classico. Ecco il video di presentazione delche ci accompagnerà nella nuova stagione.è ildie Donne Trono Classico. Il ragazzo partenopeo è approdato nel talk show dell’amore come corteggiatore di Valentina Dallari. All’epoca lascelse Andrea Melchiorre.è ritornato nuovamente nella stagione 2017 come pretendente di Desirèe Popper, ma anche in questo caso le cose non sono andate a buon fine per lui perchè laabbandonò la poltrona rossa senza effettuare una scelta. Ma ecco che la redazione die Donne ha deciso di dare una possibilità afacendolo diventare. Il ragazzo divenuto famoso per i suoi gesti infinitamente teatrali che a volte si trasformano in azioni tragi-comiche, sostituirà Paolo Crivellin. Il video ...