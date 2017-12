Maltempo | vento forte e neve in Sardegna | disagi nei collegamenti marittimi | evacuato

Maltempo Lazio : domani soppresse corse da Ponza e Ventotene : A causa del Maltempo, le corse di domani Ponza–Formia delle ore 05.30 e delle 7.45 e Ventotene–Formia delle 06.45 non verranno effettuate: lo rende noto Astral Infomobilità nel notiziario. L'articolo Maltempo Lazio: domani soppresse corse da Ponza e Ventotene sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lazio : domani soppresse corse da Ponza e Ventotene : A causa del Maltempo, le corse di domani Ponza–Formia delle ore 05.30 e delle 7.45 e Ventotene–Formia delle 06.45 non verranno effettuate: lo rende noto Astral Infomobilità nel notiziario. L'articolo Maltempo Lazio: domani soppresse corse da Ponza e Ventotene sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lazio : disagi nei collegamenti per Ponza e Ventotene : A causa del Maltempo oggi sono soppresse le corse Laziomar Formia–Ponza delle ore 9 e 14.30 e Ponza–Formia delle 14.30; Formia–Ventotene delle 09.15 e Ventotene-Formia delle 15.00: lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo Lazio: disagi nei collegamenti per Ponza e Ventotene sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Avellino : vento forte abbatte un albero in centro città : Paura ad Avellino dove a causa del Maltempo un albero di grosse dimensioni e’ stato abbattutto dal vento ad Avellino ed e’ finito al centro della strada in via Morelli e Silvati. Secondo le prime informazioni della Polizia Municipale, che e’ intervenuta sul posto con due pattuglie, non ci sarebbero danni per persone e cose. L’albero, è finito di traverso sulla carreggiata bloccando la circolazione stradale e provocando ...

Maltempo : vento forte e pioggia su gran parte del Molise : Fine dicembre caratterizzato da pioggia e vento forte in gran parte del Molise. L’arrivo del Maltempo e’ stato anticipato ieri dalla Protezione civile regionale che ha emesso un’allerta ‘arancione’ in particolare per le zone del Medio Sangro, Alto Volturno, Frentani, Sannio e Matese. Per domani 28 dicembre sono previste precipitazioni da isolate a sparse, alternate a locali schiarite, anche a carattere di rovescio. ...

Maltempo Molise : vento forte e pioggia in provincia di Isernia : In provincia di Isernia vento forte e pioggia sono protagonisti dell’ondata di Maltempo in corso in queste ore: numerosi i rinvii di manifestazioni in piazza legate alla tradizioni natalizie. Si segnalano interventi dei vigili del fuoco soprattutto in Alto Molise per la rimozione di rami dalla sede stradale. L'articolo Maltempo Molise: vento forte e pioggia in provincia di Isernia sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - ultima ondata di gelo del 2017 : in arrivo pioggia e vento : ROMA - pioggia, vento e tanta neve: il 2017 si chiude all'insegna del Maltempo, a causa di una'intensa perturbazione atlantica che porta piogge su gran parte delle regioni. Precipitazioni, anche ...

Maltempo - ultima ondata di gelo del 2017 : in arrivo pioggia e vento : Le precipitazioni sono previste intense su tutte le regioni. Stop alle corse dei mezzi veloci nel golfo di Napoli. Notte di San Silvestro con il sereno, ma da...

Maltempo : pioggia - neve e vento forte in arrivo su gran parte dell'Italia : ROMA - Una intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica interesserà da questa sera gran parte dell'Italia, portando precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni del Centro e ...

Maltempo - allerta Protezione Civile : in arrivo neve e vento forte : Roma, 26 dic. (askanews) Una intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica interesserà da stasera gran parte dell'Italia, apportando precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni ...

Pioggia - vento e neve : in arrivo nuova ondata Maltempo : nuova ondata di maltempo per l'Italia ad opera di una intensa perturbazione proveniente dal Nord Europa. A confermarlo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega "Mercoledì piogge e ...

Maltempo : fine anno con pioggia e vento - tregua a San Silvestro : Gli ultimi giorni del 2017 saranno caratterizzati dal Maltempo. Non mancheranno nemmeno situazioni di allerta nel nord Italia, specialmente in Liguria. Ma a San Silvestro ci sarà una tregua."La parte più avanzata della perturbazione - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - porterà nuvole su gran parte d'Italia e un pò di piogge, comunque per lo più deboli, al Nord e regioni tirreniche, con qualche nevicata sulle Alpi. Poi ...

Allerta Meteo Neve/ Maltempo Liguria : possibili raffiche di vento o trombe d'aria (oggi - 25 dicembre 2017) : Meteo, previsioni del tempo e Maltempo: oggi, 25 dicembre 2017. Sarà un Natale con cielo sereno quasi ovunque, mentre a Santo Stefano tornerà a farsi sentire il Maltempo con pioggia e Neve.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 16:33:00 GMT)

Da Santo Stefano torna il Maltempo : vento - gelo e neve Previsioni |E c’è chi fa il bagno : Aumento progressivo della nuvolosità al nord e sulle regioni tirreniche. Da mercoledì 27 perturbazioni su tutta Italia: temperature di nuovo in calo