Maltempo sull' Italia | allerta arancione su Lazio | Abruzzo e Molise

Intervento dei vigili del fuoco di Pistoia nella notte per una frana sulla SP34, nelle vicinanze del ponte di Sorana. La frana ha ostruito la carreggiata: la strada è momentaneamente chiusa al traffico in attesa dei lavori di ripristino che saranno valutati dai tecnici della Provincia nelle prossime ore.

Maltempo - piogge e forti venti sull'Italia : saltati collegamenti con isole - abbondanti nevicate : Particolarmente difficile la situazione in Costiera Amalfitana: chiusa la statale 145 'Sorrentina'. Torna la neve in Trentino e Veneto. Nubifragio a Roma: centinaia di interventi dei vigili del fuoco

Maltempo - piogge torrenziali sull’Italia. Adesso arriva anche il freddo - tanta neve fino a bassa quota : Il Maltempo sta colpendo l’Italia in modo molto pesante: piogge torrenziali sono in atto da ore su gran parte del Nord e su tutte le Regioni tirreniche. Nella sola giornata di Mercoledì 27 Dicembre sono caduti 88mm a Cassino, 84mm a Lusiana, 73mm a Frosinone, 71mm a Como, 67mm a Genova, 60mm ad Avellino, 53mm a Belluno, 45mm a Lucca, Bergamo, Avezzano e Varese, 43mm a Roma, 40mm a Milano e Udine, 33mm a La Spezia, 29mm a Pisa, 28mm a ...

Maltempo - auto sbanda e precipita sulla riva del lago : donna salva : Tragedia sfiorata in provincia di Varese, dove a causa del Maltempo una donna e’ precipitata con la sua auto in uno strapiombo sul lago di Ceresio ed e’ stata soccorsa dai vigili del fuoco. L’incidente lungo la provinciale 61 a Brusimpiano (Varese), dove dal pomeriggio sta nevicando. Probabilmente proprio per l’asfalto scivoloso, l’automobilista ha perso il controllo della vettura che e’ finita a precipizio ...

Maltempo - Firenze : neve in arrivo sulle alture del Mugello : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per domani, giovedì 28 dicembre, un codice giallo sull’area Bisenzio e Ombrone per rischio idraulico nel reticolo principale e per neve su tutto il territorio della Città Metropolitana di Firenze, in particolare nel Mugello. “Sulla base dei dati del centro funzionale regionale – spiega Angelo Bassi, consigliere delegato della Metrocittà alla Protezione ...

Maltempo - nubifragio a Roma : traffico e disagi sulla Metro A e B : Giornata di pioggia battente sulla Capitale che ha causato disagi sulla circolazione automobilistica e guasti alle strutture della Metro A e B. Al momento vengono segnalate code sul Muro Torto, sulla Tangenziale Est all’altezza di via Salaria e in direzione stadio Olimpico, rallentamenti dovuti al Maltempo anche sulla via Flaminia e sulla Casilina. Nelle Metro A sono fuori servizio i montascale nelle stazioni di Lucio Sestio, Colli Albani, ...

Maltempo : neve e ghiaccio sulle strade della Valsassina : Vacanze di Natale al freddo e al gelo in gran parte dell’Italia. neve in Valsassina e Valvarrone e allerta per la presenza di ghiaccio sulle strade,in particolare sulle Provinciali 62 e 67, tra Casargo e Premana (Lecco). Sono caduti oltre 20 centimetri di neve a mille metri d’altitudine che rendono felici gli operatori turistici. Si scia ai Piani di Bobbio-Valtorta e domani, grazie alle precipitazioni delle ultime ore, apriranno gli ...

Maltempo - Astral : “Tir si ribalta sulla Sr627 della Vandra nel Frusinate” : Possibili difficoltà di circolazione sulla Sr627 della Vandra, in provincia di Sora, all’altezza del km 11+950, dove un mezzo pesante si è ribaltato, probabilmente a causa del Maltempo, ed è uscito fuori strada perdendo anche il rimorchio posteriore. Sul posto il personale di Astral spa per la rimozione del mezzo incidentato e la pulizia della strada. L'articolo Maltempo, Astral: “Tir si ribalta sulla Sr627 della Vandra nel ...

Maltempo - ondata di freddo sull'Italia : pioggia e neve sulla Penisola | : Una perturbazione atlantica con aria artica ha iniziato a colpire molte regioni. Fino a domani precipitazioni, anche nevose, diffuse al Centro-Nord e forti venti. Allerta arancione in Liguria. Lo smog ...

Maltempo Piemonte : torna la neve sulle Alpi - piove in pianura : Una perturbazione atlantica, alimentata da aria fredda artica, sta interessando in queste ore il Piemonte: si registrano piogge in pianura e neve sopra gli 800 metri sull’arco Alpino, accompagnate da un crollo termico. Si segnalano deboli nevicate in montagna, con pochi disagi alla circolazione. La galleria del Tenda nel Cuneese è transitabile. Anas raccomanda prudenza nel tratto compreso tra Vernante e il tunnel del Tenda, che collega ...

Maltempo sull'Italia - tanta pioggia e neve sul bel Paese : Roma - La perturbazione Atlantica, pilotata da un vortice di bassa pressione che va approfondendosi sulla Francia sta generando un peggioramento al Nord, dove piogge e rovesci avanzano da ovest ad est interessando gran parte delle regioni, ad eccezione dei settori orientali che si affacciano all'Adriatico. I fenomeni più intensi interessano fino ad ora la Liguria centrale, con gli accumuli che superano localmente i 40mm sul Genovese. ...

Pioggia e Maltempo sulla liguria - allerta meteo fino al primo pomeriggio : E' scattata alle 18 di ieri sera l'allerta meteo arancione per piogge diffuse e temporali che interessa la zona C (lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della ...

