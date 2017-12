Maltempo | strade chiuse in Piemonte

Maltempo - neve in Trentino : strade transitabili - rischio pioggia gelata : La nevicata, in corso dal tardo pomeriggio di ieri in Trentino, ha interessato maggiormente la parte occidentale e settentrionale del territorio provinciale dove la quota neve si è abbassata fino a circa 300 metri, mentre ad est si è registrata pioggia mediamente fino a 600-800 metri. Nel fondovalle, a quote superiori agli 800 metri sono caduti tra i 5 ed i 10 cm, mentre più in quota, sui passi dolomitici, nelle zone di Passo Tonale e Madonna di ...

Maltempo : neve e ghiaccio sulle strade della Valsassina : Vacanze di Natale al freddo e al gelo in gran parte dell’Italia. neve in Valsassina e Valvarrone e allerta per la presenza di ghiaccio sulle strade,in particolare sulle Provinciali 62 e 67, tra Casargo e Premana (Lecco). Sono caduti oltre 20 centimetri di neve a mille metri d’altitudine che rendono felici gli operatori turistici. Si scia ai Piani di Bobbio-Valtorta e domani, grazie alle precipitazioni delle ultime ore, apriranno gli ...

Maltempo - piogge e forti venti sull'Italia : strade chiuse - difficili i collegamenti con le isole : Allerta 'gialla' in Liguria fino alle 19 lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno. Confermata l'allerta arancione fino alle 20 da Portofino fino alla Toscana. Particolarmente difficile la situazione in Costiera Amalfitana: chiusa la statale 145 'Sorrentina'. Torna la neve in Trentino e Veneto

AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità : preoccupazione Maltempo (ultime notizie - oggi 27 dicembre) : AUTOSTRADE, Bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 27 dicembre 2017 sulla viabilità. Grande preoccupazione legata al maltempo su tutto il paese.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 01:49:00 GMT)

Maltempo nel Lazio : neve - ghiaccio e nebbia sulle strade : “Permane la chiusura della Sp Sora-Cassino per dissesto dovuto al Maltempo dei giorni scorsi e il traffico è deviato sulla Rr627 della Vandra. Allerta meteo per neve e ghiaccio. Attenzione – si legge in una nota di Astral Infomobilità – sulle Sr 509 Forca d’Acero dal km 23 dove la temperatura è di 3 gradi sotto lo zero, Sr627 della Vandra dal km 34 al 42, Sr666 di Sora dal km 9 al 17, Sr411 Sublacense e Sr411 bis del ...

Maltempo - provincia di Parma : “L’emergenza strade nell’Appennino è finita” : Per il momento l’emergenza Maltempo sulle strade provinciali di montagna nel territorio di Parma “si puo’ dire conclusa”, dopo che “la nevicata e il gelicidio tra domenica e lunedi’ avevano provocato una strage di alberi, che in molti casi si erano abbattuti sulla carreggiata”. Tra ieri e oggi, fa infatti sapere la provincia di Parma in una nota, “sono state 60 le strade provinciali tra i 400 e i ...

Maltempo - il vento sferza il Mugello : alberi crollati su strade - pali di luce e telefono divelti : Si contano numerosi danni in tutto l’Alto Mugello provocati dal forte vento che ha sferzato in questi giorni la Toscana. Le violente raffiche di vento (in alcuni casi fino a 116 Km/h) hanno sradicato alberi che sono poi crollati su viabilità interrompendone la transitabilità, scoperchiato tetti, divelto pali della luce e del telefono, cartelli. Sono i comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio ad essere i più colpiti dal ...

Maltempo - Toti : su ferrovie e autostrade ancora molto da fare : Genova , 12 dic. (askanews) 'Si è conclusa questa mattina l'allerta che ha flagellato la Liguria nelle ultime 36 ore, adesso passeremo alla stima dei danni, anche se come giunta regionale già domani ...

Maltempo Umbria : alberi caduti e strade bloccate in gran parte della regione - salvato uomo salito sul tetto della propria auto : Il forte vento che ha spazzato l’Umbria ha provocato la caduta di alberi e la conseguente chiusura di arterie stradali: a Perugia, un albero è crollato su un’automobile nella frazione di Ponte Felcino, mentre, nel ternano un albero ha bloccato la circolazione lungo la strada che collega la frazioni di Melezzole e Castel dell’Aquila. I vigili del fuoco stanno gestendo centinaia di interventi. In provincia di Terni, a ...

Maltempo - Anas : proseguono le attività per garantire la transitabilità sulle strade statali del centro/nord : proseguono le attività di Anas per garantire la transitabilità sulle strade statali del centro–nord Italia interessate nelle ultime ore dal Maltempo e dalla neve. Al momento, spiega Anas, in Veneto è temporaneamente chiuso da stanotte un tratto della NSA215 ‘Variante tra Castellavazzo e Macchietto’ al km 53,280 in località Castellavazzo in provincia di Belluno a causa di materiale franato sul piano viabile. Il traffico è ...

Maltempo - allerta rossa al Nord. Fiumi in piena - strade ghiacciate : ROMA Il Maltempo ha raggiunto l'Italia. La neve e la pioggia ghiacciata hanno causato disagi soprattutto al Centro-Nord. allerta a Chiavari (Genova) dopo che il fiume Entella è tracimato: il Comune ha ...

Maltempo - nel Tigullio arriva la mareggiata. Il moto ondoso continua a crescere - strade chiuse a Rapallo e Sestri : Maltempo in Liguria (leggi): strade chiuse per mareggiata, nel Tigullio e nel Golfo Paradiso, in provincia di Genova. Sta crescendo il moto ondoso e piove con intensità, e a Rapallo e a Sestri Levante su alcune strade è stata interdetta la circolazione L'articolo Maltempo, nel Tigullio arriva la mareggiata. Il moto ondoso continua a crescere, strade chiuse a Rapallo e Sestri proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maltempo Trentino : dopo la nevicata - strade principali aperte : Prosegue la pulizia delle strade dopo la nevicata che ha interessato tutto il Trentino. Al momento non si segnalano problemi particolari sulla rete stradale, segnala la protezione civile. Tutte le arterie principali sono transitabili. Sull’A22, in direzione nord tra Ala-Avio e Rovereto Nord, ci sono code di mezzi pesanti. Gran lavoro per i vigili del fuoco anche a Trento dove un paio di alberi sono caduti su auto parcheggiate per la neve ...

Maltempo - la neve crea disagi su strade e ferrovie | : La perturbazione atlantica da domenica ha raggiunto il nostro Paese portando piogge e nevicate . A creare disagi, soprattutto al Centro-Nord, è il ghiaccio. Allerta per rischio idrogeologico nel ...