Maltempo | piogge e forti venti sull' Italia | saltati collegamenti con isole | abbondanti

Maltempo - piogge torrenziali sull’Italia. Adesso arriva anche il freddo - tanta neve fino a bassa quota : Il Maltempo sta colpendo l’Italia in modo molto pesante: piogge torrenziali sono in atto da ore su gran parte del Nord e su tutte le Regioni tirreniche. Nella sola giornata di Mercoledì 27 Dicembre sono caduti 88mm a Cassino, 84mm a Lusiana, 73mm a Frosinone, 71mm a Como, 67mm a Genova, 60mm ad Avellino, 53mm a Belluno, 45mm a Lucca, Bergamo, Avezzano e Varese, 43mm a Roma, 40mm a Milano e Udine, 33mm a La Spezia, 29mm a Pisa, 28mm a ...

Maltempo - neve in Alto Friuli : piogge intense in pianura - Serracchiani bloccata : Forte Maltempo oggi in tutta Italia, in particolare sul versante Nord Est dove intense precipitazioni stanno interessando questo pomeriggio il Friuli Venezia Giulia, interessato dal passaggio di un marcato fronte Atlantico. In montagna nevica abbondantemente, con precipitazioni molto intense sulle Prealpi Giulie, con quota neve in rialzo a 800-1000 metri sulle Alpi e a 1000-1300 metri sulle Prealpina. Nevica sullo Zoncolan e sul Tarvisiano. A ...

Maltempo - piogge e forti venti sull'Italia : strade chiuse - difficili i collegamenti con le isole : Allerta 'gialla' in Liguria fino alle 19 lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno. Confermata l'allerta arancione fino alle 20 da Portofino fino alla Toscana. Particolarmente difficile la situazione in Costiera Amalfitana: chiusa la statale 145 'Sorrentina'. Torna la neve in Trentino e Veneto

Maltempo - forti piogge e nevicate in Liguria : frane nel genovese : Genova, 27 dic. (askanews) Nel levante della Liguria proseguirà fino alle 20 l'allerta arancione per piogge diffuse e temporali diramata dalla Protezione civile regionale. I disagi maggiori si sono ...

Maltempo - previsioni meteo/ Torna l'inverno : piogge e neve in tutta Italia - temperature giù (oggi 26 dicembre) : meteo, previsioni del tempo e Maltempo: oggi, 26 dicembre 2017. Torna il Maltempo con neve al nord e pioggia su Liguria e Toscana.

Maltempo invernale - piogge e nevicate sui rilievi. Più colpiti i versanti tirrenici e il Nord : "Nuova ondata di Maltempo per l'Italia ad opera di una intensa perturbazione proveniente dal Nord Europa", ha spiegato il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara: "mercoledì piogge e temporali ...

Maltempo Toscana : codice giallo nel Fiorentino - previste piogge : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per oggi rischio idrogeologico idraulico nel reticolo minore fino alle 23.59 sull’area Bisenzio e Ombrone Pistoiese, con coinvolgimento dei comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Signa. codice giallo, sulla base dei dati del Centro funzionale regionale, dalla mezzanotte fino alle 23.59 del 27 dicembre sull’area Bisenzio e Ombrone, coinvolgendo ...

Meteo - con Santo Stefano arriva il Maltempo : piogge - neve e temperature in calo : Passato il Natale arriva il maltempo. piogge e temperature più rigide in arrivo sul centro e sul nord Italia. Dalle prime ore del 26 dicembre e per le successive 24-36 ore sono previste...

Maltempo sulla Penisola per il 27 e 28 - con piogge intense - neve sulle Alpi : Roma - Prepariamo l'ombrello perché un'intensa perturbazione atlantica attraverserà la nostra Penisola tra il 27 e il 28 dicembre, portando fenomeni anche di forte intensità su Nordest e regioni Tirreniche. SANTO STEFANO 26 DICEMBRE - L'alta pressione già da Santo Stefano lascerà spazio a correnti più umide atlantiche, che favoriranno un primo peggioramento su Tirreniche centro settentrionali, ...

Maltempo - piogge torrenziali al Centro/Sud e in Sardegna : fiumi in piena - situazione critica [LIVE] : 1/12 fiumi in piena intorno Isernia in Molise ...

Maltempo - Prot.Civile : piogge e vento forte su regioni centro-sud : Roma, 14 dic. (askanews) Una saccatura di origine atlantica in transito sull'area mediterranea centrale apporterà ancora condizioni di Maltempo sul nostro Paese che, oltre ai forti venti già presenti ...