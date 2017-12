Maltempo Lazio | disagi nei collegamenti per Ponza e Ventotene

Allarme Maltempo a Roma/ Allerta meteo Lazio e Liguria : pioggia e alberi caduti - traffico ko (ultime notizie) : Allarme maltempo, pioggia e neve: Allerta meteo oggi 27 dicembre 2017, previsioni per le prossime ore. Liguria e Lazio Allerta arancione, grandinata su Roma, alberi caduti e temporali(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 18:45:00 GMT)

Maltempo Lazio : grandinata a Roma - caduti alberi e rami : Intensa grandinata con forti raffiche di vento a Roma, poco dopo le 14: il fenomeno ha accompagnato la pioggia, che cade dalla serata di ieri. Secondo quanto reso noto dalla sala operativa dei vigili del fuoco si è registrata la caduta di alberi e rami in molte zone della città e qualche allagamento. “A causa del Maltempo è caduto un albero sulla via Flaminia all’altezza del km 53+900 in direzione di Terni. Sono in corso le ...

Maltempo - ALLERTA METEO/ Lazio e Liguria - bollino arancione : neve in Piemonte (oggi 27 dicembre 2017) : METEO, previsioni del tempo e MALTEMPO: oggi, 27 dicembre 2017. L'inverno è davvero arrivato con pioggia, neve e raffiche di vento. Le temperature a sorpresa salgono, ma c'è ALLERTA.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 11:15:00 GMT)

Maltempo - Regione Lazio : allerta meteo da prime ore domani : Roma, 26 dic. (askanews) Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalle ...

Allerta meteo Lazio : Maltempo e temporali a partire da domani 27 Dicembre : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, mercoledì 27 Dicembre 2017 e per le successive 24-30 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale“. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. “I fenomeni saranno accompagnati ...

Maltempo Lazio : ghiaccio e neve sulla SP509 Forca d’Acero : “Presenza di ghiaccio sulla SR509 Forca D’Acero dal km 11+000 al km 9+680, il tratto è percorribile con catene o gomme da neve“: lo segnala Astral Infomobilità nel notiziario viabilità. L'articolo Maltempo Lazio: ghiaccio e neve sulla SP509 Forca d’Acero sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo nel Lazio : neve - ghiaccio e nebbia sulle strade : “Permane la chiusura della Sp Sora-Cassino per dissesto dovuto al Maltempo dei giorni scorsi e il traffico è deviato sulla Rr627 della Vandra. Allerta meteo per neve e ghiaccio. Attenzione – si legge in una nota di Astral Infomobilità – sulle Sr 509 Forca d’Acero dal km 23 dove la temperatura è di 3 gradi sotto lo zero, Sr627 della Vandra dal km 34 al 42, Sr666 di Sora dal km 9 al 17, Sr411 Sublacense e Sr411 bis del ...

Maltempo Umbria : frana su strada “Tre Valli” - blocco della circolazione : La strada ‘Tre Valli Umbre‘, che collega Spoleto a Norcia, è stata chiusa per la caduta di alcuni massi tra Borgo Cerreto e Piedipaterno, nel comune di Valli di Nera: l’Anas rende noto che e’ stato disposto il blocco della circolazione in entrambi i sensi di marcia. Al momento non è possibile raggiungere Norcia, Cascia e altri paesi della Valnerina dal versante umbro-spoletino. Lo smottamento sarebbe stato causato dalle ...

Roma - allerta Maltempo della Protezione Civile Lazio : criticità per le prossime 12-18 ore : allerta maltempo per le prossime 12-18 ore. Lo comunica la Regione Lazio. nel dettaglio, il Centro Funzionale Regionale ha adottato un avviso di criticità con indicazione che da tarda mattinata di ...

Maltempo - Regione Lazio : allerta meteo da domani e per 9-12 ore : Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico... L'articolo Maltempo, Regione Lazio: allerta meteo da domani e per 9-12 ore su Roma Daily News.

Maltempo. Allerta Meteo per la Regione Lazio : Maltempo Regione Lazio. “Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo... L'articolo Maltempo. Allerta Meteo per la Regione Lazio su Roma Daily News.

Maltempo : “Circolazione ferroviaria quasi del tutto regolare” : Riattivata la linea ferroviaria Parma-Piadena-Brescia, dove lo stop fra Colorno e Casalmaggiore era avvenuto a causa del Maltempo e per il rischio esondazione del torrente Parma. La riattivazione della linea Savona-San Giuseppe di Cairo via Altare – unica a rimanere interrotta – viene rimandata a domani mattina. Attiva pero’ dalle 12.00 di oggi la linea via Santuario-Ferrania che garantisce comunque la mobilita’ fra ...

Maltempo - RFI assicura circolazione ferroviaria verso la normalità : circolazione ferroviaria verso la normalità, dopo i forti disagi causati dal Maltempo e dal gelicidio che hanno interessato alcuni punti della rete in Liguria, Piemonte e Lombardia negli ultimi giorni.

Maltempo - circolazione ferroviaria verso la normalità : Roma, 12 dic. (askanews) circolazione ferroviaria verso la normalità, dopo i forti disagi causati dal Maltempo e dal gelicidio che hanno interessato alcuni punti della rete in Liguria, Piemonte e ...