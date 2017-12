Maltempo Grosseto | cede banchina | cisterna col gpl finisce fuori strada

Maltempo Grosseto : albero cade su un’auto - passeggeri illesi : A causa del forte vento un albero si è spezzato cade ndo su un’auto che stava transitando nel centro storico. E’ successo stamani a Grosseto . Fortunatamente non ci sono state conseguenze per i passeggeri dell’auto, che sono rimasti sotto choc. La vettura è andata distrutta sulla parte frontale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco al lavoro per rimuovere l’ albero che ha invaso la strada. L'articolo Maltempo ...

Maltempo Toscana : albero cade su auto a Grosseto - nessun ferito : In provincia di Grosseto sono numerosi gli interventi di soccorso dovuti al forte vento: un albero si è spezzato cadendo su un’auto che stava transitando nel centro storico di Grosseto, ma per fortuna non si segnala alcuna conseguenza per gli occupanti. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nella rimozione della pianta. Interventi dei pompieri in centro a Grosseto anche per alcuni alberi pericolanti vicino alla Banca ...