Maltempo | Friuli | polo sciistico di Sella Nevea per ore senza elettricita’ 

Maltempo Friuli : tecnici al lavoro per il ghiaccio a Piancavallo : Forte Maltempo in Friuli Venezia Giulia, dove il Soccorso Alpino di Pordenone è stato attivato intorno alle 12 dalla direzione del polo sciistico di Piancavallo per intervenire su tre degli impianti del comprensorio rimasti bloccati a causa della galaverna (deposito di ghiaccio). Quest’ultima si è creata a seguito delle nevicate e della bufera di neve che ha provocato formazioni di ghiaccio sulle carrucole, impedendone lo scorrimento e di ...

Maltempo - neve in Alto Friuli : piogge intense in pianura - Serracchiani bloccata : Forte Maltempo oggi in tutta Italia, in particolare sul versante Nord Est dove intense precipitazioni stanno interessando questo pomeriggio il Friuli Venezia Giulia, interessato dal passaggio di un marcato fronte Atlantico. In montagna nevica abbondantemente, con precipitazioni molto intense sulle Prealpi Giulie, con quota neve in rialzo a 800-1000 metri sulle Alpi e a 1000-1300 metri sulle Prealpina. Nevica sullo Zoncolan e sul Tarvisiano. A ...

Allerta meteo Friuli : Maltempo con pioggia e bora per la giornata di domani : Precipitazioni diffuse, da abbondanti a intense, piu’ consistenti sulle Prealpi Giulie e dal pomeriggio con possibili rovesci temporaleschi. Sono le previsioni meteorologiche per domani fatte dalla Protezione civile Fvg, che prevede anche neve al mattino all’altezza di 600-800 metri sulle Alpi, 800-1000 sulle Prealpi; dal pomeriggio, con la fase piu’ intensa, 700-1000 metri sulle Alpi, 1000-1200 sulle Prealpi; dalla tarda sera ...

Maltempo Friuli : allagamenti nel goriziano - ma livello dei fiumi in calo : Sono proseguiti nel pomeriggio di oggi in diverse aree del Friuli Venezia Giulia gli interventi della protezione civile regionale per alcuni allagamenti nel Comune di Sagrado (in località Poggio III Armata) e a Gradisca d’Isonzo, entrambi nella provincia di Gorizia. I volontari al lavoro dopo la caduta di alberi sul territorio del Comune di Chiusaforte, in località Patocco, nella zona di Tarvisio, in provincia di Udine. E’ ancora ...

Maltempo - allagamenti e disagi in Friuli : la Protezione Civile schiera 400 uomini : Numerosi interventi della Protezione Civile regionale, con l’impiego di quasi 400 volontari delle squadre comunali, hanno caratterizzato la mattinata di oggi in Friuli Venezia Giulia. Si registrano, infatti, diversi allagamenti a Fiumicello, a Buia, Tarvisio, Pozzuolo del Friuli, Nimis, Tarcento (nella frazione Collalto), S. Canzian d’Isonzo, Savogna d’Isonzo e Moggio Udinese. Alcuni alberi sono caduti a Tramonti di Sotto, ...

Maltempo e forti raffiche di vento in Friuli Venezia Giulia : numerosi danni : Le forti raffiche di vento in Friuli Venezia Giulia – anche 130 chilometri all’ora – hanno causato numerosi danni in particolare nell’area più orientale della regione. La Protezione civile regionale segnala che nel corso della notte un edificio è stato scoperchiato a Malborghetto Valbruna, nel Tarvisiano, e diverse utenze elettriche della zona sono state interrotte dalla caduta di alberi. Brevi e ripetuti black-out anche ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : le piogge intense hanno “lavano via” la neve : piogge intense dalle prime ore del mattino in pianura in Friuli Venezia Giulia, hanno rimosso il sottile strato di neve presente dal tardo pomeriggio di ieri. Secondo l’Osservatorio meteorologico dell’Arpa FVG, le temperature son aumentate grazie al vento di scirocco, che sulla costa porterà a rialzi fino a 12-13 gradi. La quota neve è in rialzo oltre i 1.000 metri e in sera tra 1.500 e 2.000 metri. Dal pomeriggio sulla costa e sulla ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : allerta “gialla” per possibile neve in pianura : E’ attesa neve in Friuli Venezia Giulia dal tardo pomeriggio: l’intensità sarà da debole a moderata sui monti e probabilmente anche sulla pianura, mentre sulla costa pioverà. La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo “gialla” sulla base alle previsioni dell’Osmer. Sulla bassa pianura e sull’Isontino sarà più probabile pioggia mista a neve, che lascerà poi spazio alla pioggia. Domani sui ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : domenica di pioggia e neve - strade allagate e alberi caduti : domenica di pioggia e neve in Friuli Venezia Giulia: si segnalano strade allagate e alberi caduti, a causa del passaggio di un fronte freddo nella notte, preceduto da correnti sciroccali. Si sono registrati picchi di 120 mm/giorno sulle Prealpi Giulie, precipitazioni concentrate in un arco di sei ore, in particolare nelle Valli del Natisone. Sulla fascia orientale della pianura, sul Carso triestino si sono rilevati 60-80 mm in 24 ore di cui ...

Maltempo - E-Distribuzione : 350 tecnici al lavoro in Veneto - 180 in Friuli : Sono stati oltre 350 i tecnici di E-Distribuzione, con il supporto di una sessantina di persone di imprese terze, che sin dalle prime ore di stamane hanno operato con l’ausilio di una novantina di mezzi speciali per fronteggiare le conseguenze dell’ondata di Maltempo nel Veneto, caratterizzata da vento forte, piogge diffuse e neve a bassa quota. Nel pomeriggio – informa una nota dell’Enel – il servizio e’ ...

Maltempo in Friuli : bora a 100 km/h a Trieste - nevica in Carnia : Un’ondata di Maltempo da ieri sera sta investendo il Friuli Venezia Giulia: si segnalano temporali e bora sulla costa di Trieste, con raffiche fino a 100 km/h, e neve in Carnia a partire dai 500-600 metri. Secondo le previsioni dell’Osmer, in mattinata le nevicate dovrebbero raggiungere anche la zona del Carso triestino, a partire dai 300 metri di quota. Numerose le richieste d’intervento ai vigili del fuoco, soprattutto a ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : forti piogge - neve e allagamenti : Un’ondata di Maltempo ha investito il Friuli Venezia Giulia nella notte: si segnala la neve al di sopra dei mille metri, registrate precipitazioni di 250 mm sulle Prealpi Carniche, scirocco con raffiche intorno ai 70 kmh sulla costa, allagamenti e la caduta di qualche albero. allagamenti a Grado (Gorizia), in alcune strade del centro cittadino, ma anche anche a Pordenone, Pozzuolo del Friuli, Sacile, Artegna, Aviano, Azzano Decimo, ...

Maltempo Friuli - la Protezione Civile : “500mila euro per i lavori a Villotta” : Il ripetersi degli allagamenti a causa del Maltempo nel centro abitato di Villotta di Chions (Pordenone), ha indotto la Regione a intervenire con un’iniziale impegno di spesa di 95 mila euro, ai quali seguiranno altre risorse gia’ prenotate per un limite massimo di 500 mila euro. Lo prevede il decreto firmato dall’assessore regionale alla Protezione Civile, Paolo Panontin, che autorizza la realizzazione dell’intervento ...

Maltempo Friuli : riaperta la strada di Uccea in “tempo record” : “La riapertura della strada in un tempo record e’ un atto dovuto nei confronti dei cittadini di Uccea, con i quali ci eravamo presi un preciso impegno che consentisse loro di affrontare la stagione invernale potendo usufruire di un collegamento ripristinato e funzionante”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Mariagrazia Santoro, oggi a Resia (Udine), in occasione della riapertura al ...