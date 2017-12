Maltempo Firenze | crolla parte delle mura medioevali San Casciano | danni a 2 auto

Maltempo - Firenze : neve in arrivo sulle alture del Mugello : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per domani, giovedì 28 dicembre, un codice giallo sull’area Bisenzio e Ombrone per rischio idraulico nel reticolo principale e per neve su tutto il territorio della Città Metropolitana di Firenze, in particolare nel Mugello. “Sulla base dei dati del centro funzionale regionale – spiega Angelo Bassi, consigliere delegato della Metrocittà alla Protezione ...

Maltempo Toscana : stato di emergenza per le province di Lucca - Massa Cararra - Pistoia - Prato e Firenze : stato di emergenza regionale per le province di Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e la Citta’ Metropolitana di Firenze. La dichiarazione, a seguito all’ondata di Maltempo che si è abbattuta su parte della Toscana nei giorni fra il 9 e il 12 dicembre, è stata formalizzata oggi con la firma del decreto da parte del presidente della Regione Enrico Rossi. Il decreto – che ha compreso anche le province di Pistoia, Prato e la ...

Maltempo Firenze : le forti raffiche di vento danneggiano 2 palazzine - evacuate 3 famiglie : Il Maltempo che interessa la Toscana sta continuando a creare disagi: intervento dei vigili del fuoco di Firenze a Dicomano per il danneggiamento della copertura di due palazzine di quattro piani. Si è reso necessario evacuare tre nuclei familiari, per un totale di nove persone. I pompieri sono intervenuti nel Comune di Firenzuola, in località Pietramala, per un grosso pino pericolante che minacciava un’abitazione. Vista la situazione si è ...

Maltempo Firenze - forte vento : cancellata buona parte dei voli : Il Maltempo ha creato disagi anche all’aeroporto fiorentino Vespucci. Causa il vento da sud, sono al momento 5, da stamani, i voli atterrati, sei quelli decollati. Tutti gli altri sono stati cancellati o dirottati. L'articolo Maltempo Firenze, forte vento: cancellata buona parte dei voli sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Firenze : domani allerta “gialla” per pioggia e vento forte : E’ gialla l’allerta per vento forte che interesserà Firenze fino alla mezzanotte di domani: lo rende noto il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda, oltre la città di Firenze, anche i comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. domani previsto codice giallo ...

Maltempo Firenze : superato il primo livello di guardia del Bisenzio e dell’Ombrone : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che a seguito delle piogge, i livelli idrometrici del fiume Bisenzio e del torrente Ombrone sono in salita e permangono sopra il primo livello di guardia (come rilevato idrometri di San Piero a Ponti e Poggio a Caiano), superato nella notte. “La situazione è costantemente monitorata dalla nostra sala operativa – spiega Angelo Bassi, consigliere della Metrocittà ...

Maltempo - Autostrade per l’Italia : attesa neve sull’A1 Firenze-Bologna : Sono in atto deboli nevicate, senza disagi per la circolazione, sulla A1 Milano-Napoli tra Fidenza e Parma, sulla A1 Panoramica tra Roncobilaccio ed Aglio, sulla A1 Direttissima tra Firenzuola ed Aglio, sulla A7 Serravalle-Genova tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto e sulla A5 Aosta-Monte Bianco. Nelle prossime ore – spiega Autostrade per l’Italia – si prevedono ancora delle nevicate sulla A1 tra Firenze e Bologna e una ...

Maltempo Firenze : scatta l’allerta gialla per vento e gelo : E’ stata diramata un’allerta meteo gialla per rischio vento e gelo nelle prossime ore a Firenze: per il ghiaccio l’avviso sarà valido da stasera alle 20 fino alle 12 di domani, domenica 10 dicembre. L’allerta vento entrerà in vigore domani a mezzogiorno, per concludersi a mezzanotte. L'articolo Maltempo Firenze: scatta l’allerta gialla per vento e gelo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Firenze : nevica al Passo della Consuma : La sala di protezione civile della Città Metropolitana di Firenze ha reso noto che stamani si sono registrate lievi nevicate al Passo della Consuma, sulla Sr 70, e segnalazioni per ghiaccio al Passo della Raticosa – Sr65 da Firenzuola a Montalbano. “Gli operatori della Viabilità della Città Metropolitana stanno intervenendo sul posto – dichiara Angelo Bassi, consigliere della Metrocittà delegato alla Protezione civile – A ...

Maltempo Firenze : la neve imbianca l’Alto Mugello - leggera nevicata sui passi appenninici : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze rende noto che nella mattinata si sono registrate leggere nevicate sui passi appenninici dell’Alto Mugello senza generare particolari criticità. Gli operatori della viabilità della Metrocittà di Firenze stanno proseguendo le verifiche sulle strade di competenza. La Protezione civile ricorda l’obbligo delle dotazioni invernali e massima attenzione alla guida. L'articolo ...

Maltempo - A1 nel caos per la neve : stop ai mezzi pesanti tra Firenze e Bologna [FOTO LIVE] : 1/5 ...

Maltempo - neve su A1 : stop temporaneo ai mezzi pesanti nel tratto Firenze-Bologna : A causa del Maltempo sull’A/1, e per agevolare l’azione dei mezzi antineve, per i mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate e’ scattato il divieto temporaneo di circolazione sulla A1 Milano-Napoli tra il bivio con la A15 e la A/1 Direttissima, su cui nevica, verso Firenze; divieto di circolazione per gli stessi mezzi anche tra i caselli di Valdarno e Modena nord, verso Milano. Accumulo di mezzi pesanti ...

Maltempo : disagi per la nebbia all’aeroporto di Firenze : disagi all’aeroporto di Firenze per la nebbia: tra arrivi e partenze, alcuni voli sono stati dirottati e cancellati. Dopo una mattinata di decolli e atterraggi regolari i problemi sono iniziati a partire dalle 13. L'articolo Maltempo: disagi per la nebbia all’aeroporto di Firenze sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta meteo Firenze : codice giallo per piogge e Maltempo : La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala il codice giallo, emanato dal Centro funzionale della Regione, per rischio idrogeologico idraulico sul reticolo minore (torrenti, affluenti e corsi d’acqua), valido dalla mezzanotte alle ore 14 di domani, martedì 7 novembre. Le aree interessate sono l’Arno-Valdarno Superiore, Arno-Firenze, Valdarno Inferiore e Valdelsa-Valdera. Sono previste piogge diffuse e ...