Maltempo | disagi nei collegamenti nel Golfo di Napoli

Maltempo Lazio : disagi nei collegamenti per Ponza e Ventotene : A causa del Maltempo oggi sono soppresse le corse Laziomar Formia–Ponza delle ore 9 e 14.30 e Ponza–Formia delle 14.30; Formia–Ventotene delle 09.15 e Ventotene-Formia delle 15.00: lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo Lazio: disagi nei collegamenti per Ponza e Ventotene sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - nubifragio a Roma : traffico e disagi sulla Metro A e B : Giornata di pioggia battente sulla Capitale che ha causato disagi sulla circolazione automobilistica e guasti alle strutture della Metro A e B. Al momento vengono segnalate code sul Muro Torto, sulla Tangenziale Est all’altezza di via Salaria e in direzione stadio Olimpico, rallentamenti dovuti al Maltempo anche sulla via Flaminia e sulla Casilina. Nelle Metro A sono fuori servizio i montascale nelle stazioni di Lucio Sestio, Colli Albani, ...

Maltempo in Nord Europa - neve e disagi in Gran Bretagna e Russia : Allerta all'aerporto londinese di Stansted, dove la pista è stata chiusa e poi riaperta. Voli cancellati anche a Luton.Tempeste e automobilisti bloccati nella parte orientale russa - Emergenza ...

Maltempo Regno Unito : allerta per ghiaccio e neve - disagi nei trasporti : Ondata di Maltempo nel Regno Unito: la neve sta causando molti disagi nei trasporti. All’aeroporto di Stansted la pista è stata chiusa e poi riaperta per consentire le operazioni di pulizia, mentre si segnalano voli cancellati nello scalo di Luton. Nelle Midlands 14mila case sono rimaste senza corrente elettrica mentre in un’importante arteria del Northamptonshire gli automobilisti sono rimasti bloccati per diverse ore. Il servizio ...

Maltempo forte vento nel Potentino : danni e disagi : Anche in Basilicata, ed in particolare in provincia di Potenza, venti forti si sono abbattuti per tutta la giornata di ieri e in nottata. Diversi i danni registrati nel capoluogo di regione: alberi e rami spezzati hanno ostacolato il transito delle vetture, alcuni sono caduti colpendo le automobili parcheggiate. I bidoni per la raccolta differenziata, per strada, sono stati spazzati via dalle forti raffiche di vento, finendo sulle carreggiate. ...

Maltempo - disagi nell’aeroporto di Torino : scalo ‘sempre operativo’ : “Lo scalo di Caselle e’ stato sempre operativo. Dal 2009 non ha mai chiuso e negli ultimi sei mesi c’e’ stato un solo volo dirottato verso un altro aeroporto, mentre molto sono stati i voli arrivati a Torino per problemi in altri scali, ad esempio Cuneo e Genova”. Lo ha precisato Roberto Barbieri, amministratore delegato della Sagat, la societa’ che gestisce lo scalo di Torino, in un incontro con i ...

Maltempo - allagamenti e disagi in Friuli : la Protezione Civile schiera 400 uomini : Numerosi interventi della Protezione Civile regionale, con l’impiego di quasi 400 volontari delle squadre comunali, hanno caratterizzato la mattinata di oggi in Friuli Venezia Giulia. Si registrano, infatti, diversi allagamenti a Fiumicello, a Buia, Tarvisio, Pozzuolo del Friuli, Nimis, Tarcento (nella frazione Collalto), S. Canzian d’Isonzo, Savogna d’Isonzo e Moggio Udinese. Alcuni alberi sono caduti a Tramonti di Sotto, ...

Maltempo : esonda il fiume Enza - mille evacuati. Allarme gelicidio in Piemonte - ancora disagi in Liguria : Non nevica più in Piemonte ma è allerta per il ghiaccio, in Toscana disagi per il vento forte. In Emilia Romagna il fiume Enza rompe gli argini a Lentigione, evacuate mille persone

Maltempo - disagi in città e notte di lavoro per i vigili del fuoco : BOLZANO. Il Maltempo delle scorse ore ha moltiplicato il lavoro dei vigili del fuoco volontari distribuiti nelle varie sezioni del territorio. Più del doppio gli interventi rispetto alla media: in ...

Codacons presenta esposti a Procure su disagi treni per Maltempo : Roma, 12 dic. (askanews) Il caos ferroviario registrato nelle ultime ore in diverse regioni del nord Italia a seguito del maltempo finisce sul tavolo della magistratura. Il Codacons annuncia in una ...

Maltempo : ghiaccio sulla linea ferroviaria - disagi sulla Torino-Milano : disagi alla circolazione ferroviaria a causa del ghiaccio: a Chivasso i treni in partenza per Milano, Torino, Novara e Aosta e hanno registrato ritardi tra i 10 e i 70 minuti. L'articolo Maltempo: ghiaccio sulla linea ferroviaria, disagi sulla Torino-Milano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Toscana : tetto scoperchiato - disagi in stazione ad Arezzo : Bloccato il traffico ferroviario sul binario uno della stazione ferroviaria di Arezzo a causa della scoperchiatura parziale del tetto di un magazzino dovuta al vento. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute la Polfer e il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato. In città decine gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere piante cadute e rami pericolanti. L'articolo Maltempo Toscana: tetto scoperchiato, disagi in stazione ...

Maltempo Piemonte : disagi per il gelicidio nell’Alessandrino : Importanti i disagi generati da ghiaccio e neve nelle province del Piemonte. Nell’Alessandrino particolarmente colpito il Novese e Valle Borbera. Le scuole sono chiuse a Ovada, Arquata Scrivia, Vignole Borbera, Borghetto Borbera, Rocchetta Ligure, Grondona, Bosio, Carrosio e Voltaggio. Sulla linea ferroviaria Genova-Arquata-Tortona via Busalla e’ stata riattivata la circolazione dei treni tra Ronco e Arquata via Isola del Cantone, ma ...

Maltempo Piemonte : disagi nel Biellese per gelo e alberi pericolanti : Quasi una ventina gli interventi dei vigili del fuoco nel Biellese per la rimozione di alberi caduti o pericolanti a causa del peso della neve. Le situazioni più complesse nella zona orientale della provincia da Cossato fino a Trivero. A Biella in via Cottolengo un ramo è caduto su un’auto parcheggiata. A Valdengo un’ambulanza del 118 ha necessitato dell’intervento dai vigili del fuoco perché non riusciva a causa del ghiaccio a ...