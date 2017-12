Maltempo Alto Adige | corsie innevate sull’A22 tra Brennero e Vipiteno

Maltempo - neve in Alto Friuli : piogge intense in pianura - Serracchiani bloccata : Forte Maltempo oggi in tutta Italia, in particolare sul versante Nord Est dove intense precipitazioni stanno interessando questo pomeriggio il Friuli Venezia Giulia, interessato dal passaggio di un marcato fronte Atlantico. In montagna nevica abbondantemente, con precipitazioni molto intense sulle Prealpi Giulie, con quota neve in rialzo a 800-1000 metri sulle Alpi e a 1000-1300 metri sulle Prealpina. Nevica sullo Zoncolan e sul Tarvisiano. A ...

Maltempo Emilia : a Modena riaperto il Ponte alto : Dopo la riapertura nella notte del Ponte sulla tangenziale, ripristinando il collegamento con la SP413 per Carpi, a Modena alle 9 di oggi, mercoledì 13 dicembre, è stato riaperto anche Ponte alto, chiuso da lunedì sera per la piena del fiume Secchia, che ha toccato livelli tra i più alti mai registrati. Aperto anche il Ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera, mentre la Provincia ha riaperto il Ponte di Navicello vecchio. Rimangono ...

Maltempo - provincia di Venezia : crolla ripetitore alto 10 metri : Un ripetitore telefonico alto oltre 10 metri è caduto dal quarto piano di un hotel precipitando sulla terrazza. E’ successo a Caorle, nel Veneziano, in via Santa Margherita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno assistito al crollo della torre. Il ripetitore telefonico non è precipitato su gli edifici sottostanti solo perché trattenuto dagli impianti dei cavi elettrici. La squadra di Portogruaro insieme con i colleghi ...

Maltempo e neve in tutto l’Alto Adige : strade innevate e traffico intenso : Nevica in tutto l’Alto Adige: si registrano tra i 15 e i 20 centimetri di neve in Bassa Atesina. Nel corso della giornata il limite delle nevicate salirà a 1500-2000 metri. Si attendono precipitazioni più intense nelle zone meridionali. Tutte le strade in Alto Adige sono innevate e nei centri urbani il traffico è intenso L'articolo Maltempo e neve in tutto l’Alto Adige: strade innevate e traffico intenso sembra essere il primo su ...

Maltempo - allerta neve in Trentino Alto Adige : alto rischio valanghe : La perturbazione annunciata sta per iniziare a mostrare i suoi effetti anche in Trentino alto Adige. Nelle prossime ore sono attese infatti pioggia e neve e la protezione civile ha emesso un avviso di allerta ordinario. MeteoTrentino parla di precipitazioni abbondanti e diffuse anche a carattere nevoso (60-80 mm, localmente superiori). Si potrebbero pertanto verificare condizioni di criticita’ ordinaria sulla rete viaria, nei siti ...

Meteo - Maltempo in Alto Adige con temperature fino a -24 gradi - : Nelle ultime ore la colonnina di mercurio è precipitata in tutta la regione interessando anche le città con - 2 a Bolzano e -13,4 gradi a Brunico. Imbiancati numerosi chilometri di piste per le ...

Maltempo Toscana : chiusa per ghiaccio l’A11 Altopascio-Lucca : A causa della formazione di una spessa lastra di ghiaccio l’autostrada A11, nel tratto tra Altopascio e Lucca, è stata chiusa per circa 40 minuti per consentire il trattamento del manto stradale con il sale: le operazioni si sono svolte sotto il controllo della polizia stradale di Montecatini. Il ghiaccio si sarebbe formato a seguito di una grandinata e alle basse temperature che hanno reso l’asfalto molto pericoloso per la ...

Maltempo Alto Adige : il freddo intenso non ferma turisti e sciatori : Partenza della stagione invernale e dei Mercatini di Natale caratterizzati da freddo e giornata di sole. L’Alto Adige si presentata cosi’ agli sciatori della nuova stagione e ai primi turisti giunti appositamente per visitare i tradizionali mercatini. A Bolzano, dove le bancherelle sorgono nel ‘salotto buono’ della citta’, a piazza Walther, discreta l’affluenza di visitatori che hanno passeggiato ad una ...

Maltempo Firenze : la neve imbianca l’Alto Mugello - leggera nevicata sui passi appenninici : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze rende noto che nella mattinata si sono registrate leggere nevicate sui passi appenninici dell’Alto Mugello senza generare particolari criticità. Gli operatori della viabilità della Metrocittà di Firenze stanno proseguendo le verifiche sulle strade di competenza. La Protezione civile ricorda l’obbligo delle dotazioni invernali e massima attenzione alla guida. L'articolo ...

Maltempo - neve in Alto Mugello : soccorsa la famiglia isolata : La squadra delle Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze, che in coordinamento con il sindaco di San Godenzo, Alessandro Manni, ha operato per raggiungere una famiglia isolata a causa della neve e della caduta di alberi, “è giunta a destinazione verso ora di pranzo – spiega Angelo Bassi, consigliere della Metrocittà delegato alla Protezione civile – liberando con i mezzi in dotazione la strada vicinale della ...

Maltempo Toscana : neve e blackout in Alto Mugello - si torna lentamente alla normalità : La situazione in Alto Mugello, tra neve e interruzioni di corrente elettrica, sta tornando alla normalità: si segnalano problemi e disagi legati alla mancanza di corrente, in alcune frazioni più distanti e case sparse, e di collegamenti di telefonia mobile. Enel comunica che si stanno concludendo le operazioni di installazione dei gruppi elettrogeni e ripristino definitivo del sistema elettrico e in giornata la situazione in Alto Mugello tornerà ...

Maltempo Toscana : neve in Alto Mugello - soccorse famiglie isolate : Intervento in corso nell’Alto Mugello: il personale della Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze sta operando nel comune di San Godenzo per raggiungere alcune famiglie isolate a causa della neve e della caduta di alberi. L'articolo Maltempo Toscana: neve in Alto Mugello, soccorse famiglie isolate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - neve in Alto Mugello : Firenzuola ancora al buio : In Alto Mugello, tra Firenzuola, Palazzuolo sul Senio e Marradi, si è lavorato e si sta lavorando alacremente per riportare al più presto possibile la situazione alla normalità. Impegnati da ore personale comunale, volontari Anpas, Misercordia e Vab col supporto dell’Ufficio Associato di Protezione civile Mugello, personale della Città Metropolitana di Firenze, insieme a Polizia municipale e Carabinieri, per liberare le strade dalla neve e ...

Dopo il Maltempo arriva il blackout. Abitazioni senza luce tra centro a Paese alto : SAN BENEDETTO DEL TRONTO E' probabilmente collegato al forte maltempo che, nella notte, si è abbattuto sulla Riviera delle Palme il blackout che, da qualche ora, sta interessando l'area del centro a ...