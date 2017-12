Maltempo | allerta meteo Lazio e Abruzzo | bollino arancione | neve e venti forti oggi | 28

Maltempo sull'Italia : allerta arancione su Lazio - Abruzzo e Molise - : L'ultima perturbazione del 2017, che arriva dall'Atlantico, sta portando pioggia e neve in diverse regioni. Temperature in forte calo ovunque. Nel Centro Italia la protezione civile ha diramato un'...

Emergenza Maltempo in Campania : è allerta gialla per altre 24 ore : La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l' allerta meteo con criticità idrogeologica di colore giallo fino alle 20 di domani sera estendendola a tutto il territorio regionale. La ...

Maltempo - allerta su tutta Italia : pericolo valanghe. Mappa : "Tra oggi e domani un'intensa perturbazione atlantica investira' l' Italia , portando oggi Maltempo con piogge forti, abbondanti nevicate sulle Alpi e venti molto intensi. Domani migliora al Nord-Ovest - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - mentre nubi e piogge insisteranno in gran parte dell' Italia , con nevicate a quote collinari in Emilia Romagna e al Centro. La perturbazione infatti sara' seguita da venti piu' freddi settentrionali ...

Maltempo - allerta meteo su tutta Italia : alberi caduti e allagamenti a Roma : La Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo : si prevedono a partire dalla serata di oggi venti forti e di burrasca su Piemonte, Lombardia e Sardegna. Forti pioggia nella Capitale, con vigili del fuoco al lavoro: oltre 100 gli interventi in una sola giornata. Disagi in Campania

Emergenza Maltempo in Campania : è allerta gialla per altre 24 ore : La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l' allerta meteo con criticità idrogeologica di colore giallo fino alle 20 di domani sera estendendola a tutto il territorio regionale. La ...

ALLARME Maltempo - PIOGGIA E NEVE/ Allerta meteo in Liguria - “declassamento entro sera” (ultime notizie) : ALLARME MALTEMPO , PIOGGIA e NEVE : Allerta meteo oggi 27 dicembre 2017, previsioni per le prossime ore. Liguria e Lazio Allerta arancione, "pronto declassamento entro sera"(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 14:41:00 GMT)

Maltempo Regno Unito : allerta per ghiaccio e neve - disagi nei trasporti : Ondata di Maltempo nel Regno Unito: la neve sta causando molti disagi nei trasporti. All’aeroporto di Stansted la pista è stata chiusa e poi riaperta per consentire le operazioni di pulizia, mentre si segnalano voli cancellati nello scalo di Luton. Nelle Midlands 14mila case sono rimaste senza corrente elettrica mentre in un’importante arteria del Northamptonshire gli automobilisti sono rimasti bloccati per diverse ore. Il servizio ...