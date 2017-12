Machach - l’intermediario : “Problemi a Tolosa. Sarri deciderà il suo futuro” : Il Napoli è a lavoro per regalare a Maurizio Sarri gli elementi giusti per continuare a lottare per lo scudetto. Il nome in cima alla lista pare essere quello di Zinedine Machach, classe 1996 svincolatosi dal Tolosa per alcuni comportamenti sopra le righe. Il franco-algerino verrà valutato da Sarri che deciderà poi quale sarà il futuro del calciatore ormai destinato ad essere un […] L'articolo Machach, l’intermediario: ...