Liberia | l’ex campione del Milan George Weah è il nuovo presidente | vince il ballottaggio

: RT @TutteLeNotizie: Weah ce l'ha fatta: l'ex Milan eletto presidente della Liberia - AntAmb72 : RT @TutteLeNotizie: Weah ce l'ha fatta: l'ex Milan eletto presidente della Liberia - TutteLeNotizie : Weah ce l'ha fatta: l'ex Milan eletto presidente della Liberia - MementoFabiano : RT @TutteLeNotizie: L’ex milanista Weah stravince le presidenziali in Liberia -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2017) L’ex calciatoreha vinto le elezioni presidenziali in. Nello spoglio dei voti deldelha ottenuto il 61,5% dei voti, battendo così il rivale Joseph Boakai, attuale vice. Il primo turno delle presidenziali si era tenuto lo scorso 10 ottobre. Per il, invece, si è votato martedì 26 dicembre. Al primo turno il 51enneera arrivato in testa ottenendo il 38,4% dei voti, mentre il 73enne Boakai si era fermato al 28,8%. L’avvicendamento con l’attualeJohnson-Sirleaf è in programma per il 22 gennaio e sarà la prima transizione democratica fra due presidenti eletti nel Paese dal 1944. La leader uscente è stata la primadonna del Paese e aveva sconfittonelper le presidenziali del 2005, dopo la sanguinosa guerra civile. Attaccante di Monaco, Paris Saint-Germain e ...