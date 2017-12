Liberia | George Weah ha vinto le elezioni presidenziali

Liberia - ex calciatore George Weah ha vinto elezioni presidenziali : George Weah, l'ex calciatore che ha vestito anche la maglia del Milan, ha vinto le elezioni presidenziali in Liberia. E' quanto riferisce la commissione elettorale spiegando che, con il 98,1% delle ...

L'ex milanista George Weah è il nuovo presidente della Liberia : George Weah è stato uno dei calciatori africani più forti della storia del calcio. Il 51enne, nella sua lunga carriera, ha vestito le maglie di Monaco, Psg, Milan, Chelsea, Manchester City e Marsiglia. Con il Diavolo è stato protagonista di 5 stagioni meravigliose, dal 1995 al 2000, in cui ha messo insieme 147 presenze condite da 58 reti in tutte le competizioni. L'ex Psg e Marsiglia ha anche sollevato il Pallone d'Oro nel 1995 davanti ...

Ora è ufficiale : George Weah è il nuovo presidente della Liberia : Che George Weah fosse un personaggio difficile da fermare, in molti lo sapevano già. Aveva fatto «coming out» lui stesso, in un assolato pomeriggio di settembre del 1996, quando percorse il prato di San Siro da una parte all’altra con la palla al piede in poco più di 13 secondi: saltando tutti gli avversari, ovviamente, e alla fine depositando la palla in rete. Una magia entrata di diritto nella storia del calcio, ma l’ex bomber del Milan fuori ...

